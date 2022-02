Die heiße Phase in der Champions League ist eingeläutet: Ab 15. Februar kämpfen Europas beste Mannschaften in der Königklasse um den Einzug ins Viertelfinale. Bevor der Ball rollt, klären wir, wo es die Spiele live zu sehen gibt und welche Kosten Fußballfans erwarten.

Die Fußballsaison geht in die entscheidende Phase: Ab 15. Februar startet die K.O-Phase in der Champions League. Bevor sich in der Königsklasse die Frage nach dem Nachfolger des Vorjahressiegers FC Chelsea stellt, liefern wir die wichtigsten Fakten zur Übertragung der Champions-League-Partien. Wo die Achtelfinals gezeigt werden, welche Pay-TV-Abos dafür nötig sind und mit welche hochkarätigen Paarungen auf dem Plan stehen, verrät unsere Übersicht.

Wo sehe ich die Spiele der Champions League?

In der Saison 2021/2022 teilen sich DAZN und Amazon Prime Video die Übertragungsrechte der Champions League. Fußballfans, die alle Spiele der Königsklasse live sehen wollen, müssen also beide Dienste abonnieren - zahlungspflichtig, versteht sich. Den Großteil der Spiele strahlt DAZN aus. Beim Streamingdienst laufen 121 der 137 Spiele live. Das Angebot umfasst sämtliche Partien am Mittwoch und alle Spiele am Dienstag, die nicht von Amazon Prime Video gezeigt werden. Dazu bietet DAZN die Konferenz aus parallel laufenden Spielen an.

Bei Amazon Prime Video laufen in der neuen Saison 16 Spiele exklusiv. Neben zwei Play-off-Spielen hat der Anbieter bei den Spielen, die am Dienstag stattfinden, ein Vorwahlrecht inne - soll heißen: Einige Spiele mit deutscher Beteiligung werden nur bei Prime Video live zu sehen sein.

Sky-Kunden schauen hingegen in die Röhre. Der Pay-TV-Anbieter wurde bei der Rechtevergabe für die kommenden drei Jahre von DAZN und Amazon Prime Video ausgestochen. Fußballfans, die kein Geld für Live-Spiele aus der Königsklasse zahlen wollen, bleibt nur ein schwaches Trostpflaster: Das ZDF darf bis einschließlich 2024 das Endspiel im Free-TV zeigen, unabhängig von einer möglichen deutschen Beteiligung. Immerhin: An jedem Champions-League-Mittwoch bietet die ZDF-Sendung "sportstudio UEFA Champions League" ab 23 Uhr Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung und die Höhepunkte der restlichen Partien.

Welches Pay-TV-Abo brauche ich?

Wer kein Spiel in der Champions-League-Saison verpassen will, kommt nicht umhin, sich zwei Streamingdienste zu abonnieren: DAZN und Amazon Prime Video. Bei DAZN haben Kunden die Wahl zwischen drei Bezahlmodellen. Eine Jahresmitgliedschaft kostet bei einer Einmalzahlung des gesamten Preises 274,99 Euro - also umgerechnet etwa 23 Euro im Monat. Bei monatlicher Zahlung innerhalb der Jahresmitgliedschaft steigt der regelmäßige Obolus auf 24,99 Euro monatlich.

Soll das Konto bei DAZN jederzeit kündbar sein, berechnet der Streamingdienst einen monatlichen Betrag von 29,99 Euro. Abgesehen von der Champions League zeigt DAZN auch Partien der Bundesliga, der italienischen Serie A, der spanischen La Liga und besitzt Übertragungsrechte von anderen Sportarten wie Tennis, Basketball, Darts und Football.

Wem 121 von 137 Live-Spielen bei DAZN nicht reichen, der muss zusätzlich noch ein Abonnement bei Amazon Prime Video abschließen. Nach einem kostenlosen Probemonat belaufen sich die Kosten auf 7,99 Euro im Monat. Inbegriffen sind ein kostenloser Versand von Produkten des Versandriesen, das Film- und Serienangebot von Prime Video und die Spotify-Alternative Prime Music.

Auf diese Experten und Kommentatoren setzen DAZN und Amazon Prime Video

DAZN setzt auf bewährtes Personal, soll heißen: In der Kommentatorenkabine sind neben Jan Platte und Marco Hagemann auch Michael Born und Joachim Hebel im Einsatz. Die Berichterstattung rund um die Spiele übernehmen wie aus der Bundesliga gewohnt Alex Schlüter und Daniel Herzog. Zum Team gehört auch Laura Wontorra. Bei den Experten vertraut der Streamingdienst auf die Expertise von Sandro Wagner, Ralph Gunesch, Sebastian Kneißl und Jonas Hummels.

Sebastian Hellmann begleitet die Spiele bei Prime Video als Moderator. Auch auf dem Kommentatorenplatz setzt der Streaminganbieter mit Jonas Friedrich auf geballte Erfahrung. Unterstützung erhält er von Co-Kommentator und Weltmeister Benedikt Höwedes. Zum Reporterteam gehören Sebastian Benesch und Jan Krebs. Zwischen Studio und Stadion pendeln die Reporterinnen Annika Zimmermann und Shary Reeves. Dazu fährt Amazon mit Matthias Sammer, Kim Kulig, Mario Gomez und Ex-Bundesliga-Referee Wolfgang Stark prominente Experten auf.

Wo laufen die Partien des Achtelfinales?

Amazon Prime Video zeigt zum Start ins Achtelfinale das Aufeinandertreffen zweier starbesetzter Mannschaften: Im Parc de Princes kämpfen am Dienstag, 15. Februar, Paris St. Germain und Real Madrid um den Sieg. In den heimischen Ligen marschieren die Teams in der Tabelle vorneweg. Nun wollen beide Mannschaften auch in der Champions League weiter an ihrer Erfolgsgeschichte schreiben. Anstoß in Paris ist um 21 Uhr.

Bei DAZN läuft am Dienstag das Parallelspiel, in dem der Underdog Sporting Lissabon auf Pep Guardiolas Manchester City trifft. Deutsche Fußballfans fiebern hingegen schon gespannt dem Geschehen am Mittwoch, 16. Februar, entgegen. Dann gastiert der deutsche Klassenprimus FC Bayern München beim österreichischen Vertreter RB Salzburg (21 Uhr). Nach der schmerzhaften Klatsche in der Bundesliga gegen den VfL Bochum dürften die Münchner auf Wiedergutmachung aus sein. Außerdem duellieren sich am Mittwoch bei DAZN Inter Mailand und Jürgen Klopps Team vom FC Liverpool.

An den Spieltagen 22. / 23. Februar überträgt Amazon Prime Video live die Partie zwischen dem FC Chelsea und OSC Lille (Dienstag, 22. Februar). Die verbleibenden Achtelfinalhinspiele laufen bei DAZN: FC Villarreal gegen Juventus Turin (Dienstag, 22. Februar), Benfica Lissabon gegen Ajax Amsterdam (Mittwoch, 23. Februar) und Atletico Madrid gegen Manchester United (Mittwoch, 23. Februar). Die Rückspiele stehen am 8. / 9. März und am 15. / 16. März an. Die Bayern sind dann bei Prime Video zu sehen (8. März).