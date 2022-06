Schon am ersten Tag der Dinner-Woche in Münster outete sich Jess (33) als absolute Chaos-Queen. An Tag 3 tritt die Influencerin den Beweis an: Ihr Selbstbild stimmt. Doch obwohl die Gäste auf alles vorbereitet sind, werden sie immer wieder überrascht - besser gesagt: überfordert ...

"Mich muss man immer unterbrechen", bereitet Jess das Kamerateam auf viel Text im Lauf des Tages vor. Ihren Followern erzählt sie täglich, "wie man den Alltag als Mama von drei Kindern so meistert". Und wie man dank Hulla-Hoop-Reifen seine Wunschfigur bekommt. Deshalb lautet ihr Motto "Rund & Bunt": Vorspeise: Salat mit zweierlei Spieß mit einem Hauch der süßen Birne

Hauptspeise: Filet-Steak mit Kräuterbutter und grünem Pfannenspargel mit Parmesan, dazu warmes Baguette

Nachspeise: Eine Schicht aus Wolken Dass überhaupt ein Drei-Gänge-Menü auf den Tisch kommt, ist der Erinnerung ihrer Freundin zu verdanken: "Ich hab's vercheckt. Ich war mir ganz sicher, ich bin erst morgen dran." Entsprechend planlos schreitet Jess ans Werk und muss die Zutaten verwenden, die gerade so greifbar sind. "Wenn's gelingt, ist gut. Wenn nicht, dann versuche ich es noch mit Gewürzen zu retten." Ilka überfordert die Deko: "Viel los auf dem Tisch" Ilka (48) rechnet mit Chaos: "Jess ist so eine richtige Rampensau. Die ist so richtig angeknipst." Mechthild (60) steht dem grünen Stangengemüse kritisch gegenüber: "Es ist jetzt absolut keine Spargel-Saison." Am Abend ist Ilka von der Tischdeko überfordert: "Es war viel los auf dem Tisch. Ich habe gedacht, ich komme auf einen Kindergeburtstag." Domenik (29) lacht: "Das habe ich auch gedacht!" Dann kommt die Vorspeise mit Feldsalat, Hähnchen- und Garnelenspießen und karamellisierter Birne. Domenik: "Ich habe fast keine Gewürze geschmeckt." Konsistenz? "Eher Gummi." Krabben-Fan Ilka konnte die Garnelen nicht essen: "Ich weiß nicht, ob die halb roh waren."

Jess kann Rind gar nicht kochen: "Ist mir noch nie gelungen" "Jetzt muss ich mich um das Schlimmste kümmern", macht sich Jess widerwillig ans Rindfleisch. "Da habe ich den meisten Respekt vor." Sie gibt zu: "Ich habe das nur ausgesucht, weil sich das schick anhört." Gut kochen kann sie es jedenfalls nicht: "Es ist mir noch nie gelungen. Noch nicht mal beim Probekochen." Ihre ganze Hoffnung liegt auf dem neu gekauften Fleischthermometer. Alle paar Minuten stochert Jess mit der Spitze im Fleisch herum, doch die richtige Gartemperatur lässt auf sich warten. Derweil reicht Jess Baguette mit Kräuterbutter. "Hast du das Brot selber gemacht?", hakt Domenik nach. "Selber warmgemacht auf jeden Fall", redet sich Jess heraus. Domenik kaut: "War bisschen schade, weil es auch nicht lecker war." Bunte Sprühsahne und Marshmallows - "Das war zum Scheitern verurteilt!" "Ich bin da genauso neugierig wie ihr" - mit diesen Worten serviert Jess den Hauptgang. Am Tisch werden Salz- und Pfeffermühlen herumgereicht. Stille. "Die Teller hattest du nicht vorgewärmt, ne?", bricht Ilka das Schweigen. Thomas kritisiert folgerichtig: "Das Fleisch war leider kalt." Nicht mal die Beilagen überzeugen Ilka: "Der Spargel war so tot. Der war so matschig." Die geschichtete Himbeer-Mascarpone-Joghurt-Creme garniert Jess mit bunter Sprühsahne und Marshmallows. Die Gesichter der Gäste sprechen Bände. "Die Optik der Nachspeise ..." - Ilka und Domenik prusten los. "Sorry, Jess! Was hast du getan? Das war krass!" Ilka kriegt sich kaum noch ein: "Das war zum Scheitern verurteilt!" Mechthild bringt das Erlebte auf den Punkt: "Es war halt das Jess-Dinner, und nicht das perfekte Dinner." Mit 23 Punkten kann die Gastgeberin vom Sieg nur noch träumen.