"Martins Liebesreigen oder: Wer ist der Nächste?", könnte man das neue Dating-Format auf RTL+ bis jetzt überschreiben. In Folge 1 sorgte der flatterhafte "Charming Boys"-Kandidat für ordentlich Wirbel. Doch auch bei den anderen Männern knisterte es: Nur einer musste der Kloschüssel den Vorzug geben.

"Musst du mich sofort exposen?" Bei "Charming Boys", dem neuen Dating-Format auf RTL+, wird nicht lange gefackelt: In Folge 1 des "Prince Charming"-Spin-offs griff Aaron (28) seiner "Schwester" Martin (29, beide buhlten in Staffel 1 um "Prinz" Nicolas, 32) erst mal beherzt an den Allerwertesten, der in seinen Augen "größer geworden" war. Stimmt: Der eitle Influencer trug einen Maximizer. Schließlich wollte er einen guten ersten Eindruck machen, hoffte er doch, in der Show seinen zukünftigen Ehemann zu treffen: "Vielleicht schon dieses Jahr" wollte er heiraten.

Ein potenzieller Kandidat war schnell gefunden: Den Meditationstrainer Philippe (30) fand Martin "megageil" und war bald "echt verknallt", wie er Aaron gestand, der ihn zur Seite genommen und um etwas mehr Zurückhaltung gebeten hatte: "Wie needy" er denn bitte rüberkommen wolle. Und überhaupt: "Vielleicht wartest du auch erst mal ein oder zwei Nächte ab, bis du von so was wie Verliebtsein sprichst?"

Nix da, Martin hatte es eilig, und Philippe war eben einfach "so cute"! Jan (28) dagegen fand er "ehrlich gesagt voll scheiße", ließ er Tim (26), den Zweitplatzierten aus Staffel 4, wissen. Immerhin war Jan während seiner Staffel (Nr. 3) angeblich gar nicht Single gewesen!

"Charming Boys": Einer hat's besonders eilig

Egal - man raufte sich zusammen, und Martin fand schließlich: "Der Vibe ist voll gut!" Dass plötzlich drei Newcomer (sprich: TV-Neulinge) die Runde sprengten, war für ihn aber auch okay: "Wow!", habe er gedacht, als er Pitzi (32), Rudi (36) und vor allem Sebastian (35) entdeckte und sich prompt zum zweiten Mal verguckte. Letzterer hatte nämlich "etwas so Sexy-Mäßiges und gleichzeitig etwas so Nahbares", was ihm bei Philippe fehlte. Mit ordentlich Champagner intus landeten beide bei der abendlichen Party schließlich im Pool und sorgten für die erste kleine Knutscherei der Staffel. Die habe sich "gut angefühlt", bestätigte Sebastian, das "richtige Kribbeln" habe ihm aber gefehlt.

Als er, Pitzi und Rudi sich am nächsten Morgen einen "Allstar" für ein Date aussuchen durften, fiel seine Wahl denn auch auf Tim, der blöderweise kurz zuvor noch verkatert über der Kloschüssel gehangen hatte, sich daher nicht datebereit fühlte und ablehnte. "Dann nehm' ich Martin natürlich mit", entschied Sebastian, der Auserwählte wollte aber keine zweite Wahl sein. Nur widerwillig ließ er sich schließlich doch überreden - und bereute es nicht.

Dass Sebastian eine schwule Mehr-Generationen-Community in Portugal aufbauen will, gefiel ihm nämlich sehr, auch Sebastian schien nun wieder etwas überzeugter, wurde allerdings später von den anderen Männern aufgeklärt, dass auf Martins Begeisterung auch schnell wieder Desinteresse folgen konnte: In den letzten Jahren hatte er mehrfach seinen Wohnort gewechselt, nur um wenig später festzustellen, dass das neue Leben (und/oder der neue Mann) doch nicht das Wahre für ihn gewesen war.

Ein "unangenehmes" Date

Pitzis Date mit Philippe lief indes von vornherein nicht gut, sprach Ersterer doch fast ausschließlich über sich, was Philippe irgendwann als "unangenehm" empfand. Jan und Rudi, bei denen es in der Partynacht ordentlich geknistert hatte, stellten bei ihrem Date derweil fest, dass sie kaum etwas gemeinsam hatten und vor allem ihre Vorstellungen von einer Beziehung weit auseinandergingen: Jan wünscht sich eine offene Beziehung, Rudi setzt ganz auf sexuelle und emotionale Treue.

Ein Dealbreaker? Nö! Jan war begeistert von Rudi: "Er weiß, wer er ist, was er will und wo er steht. Und diese Selbstsicherheit, genau das such' ich ja an einem Mann." Als die Gruppe schließlich ein Paar bestimmen sollte, das die nächste Nacht nicht im gemeinsamen Bettenlager, sondern in der luxuriösen "Charming Suite" mit Doppelbett verbringen sollte, war die Sache schnell klar ...

Was genau Jan und Rudi dann dort trieben, wird man erst in der kommenden Folge sehen, in der, das zeigte die Vorschau, die Liebeskarten offenbar noch mal neu gemischt werden: Unter anderem sah man Aaron mit Sebastian knutschen und Martin wild fluchen! Drama, wie es Trash-TV-Fans lieben!