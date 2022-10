Sänger, Schauspieler, Frauenschwarm: Und jetzt erlebte Chord Overstreet ("Glee") auch noch einen monatelangen Dreh in traumhafter Umgebung.

Er gilt als absoluter Frauenschwarm - mit seiner markanten, blonden Mähne erlangte Chord Overstreet dank seiner Rolle in der US-Erfolgsserie "Glee" vor über zehn Jahren weltweite Popularität. Zuletzt stand er Lindsay Lohan für die romantische Weihnachts-Komödie "Falling for Christmas" vor der Kamera, die demnächst bei Netflix zu sehen sein soll.

Auch privat sorgt der 33-Jährige regelmäßig für Schlagzeilen. In der Vergangenheit wurden ihm Liebschaften mit prominenten Frauen wie Rumer Willis, Taylor Swift oder Emma Roberts nachgesagt. Momentan gilt der smarte Schauspieler als Single.

In der zweiten Staffel der US-Comedy-Serie "Acapulco" (zu sehen auf Apple TV+) spielt Overstreet denn auch einen Frauenhelden: Chad Davies fungiert im angesagtesten Resort Acapulcos als Manager. Eine großartige Aufgabe, wie der Schauspieler gegenüber der Nachrichtenagentur teleschau verriet: "Ich hatte so viel Spaß. Ich lebte für drei Monate in Mexiko bei schönstem Wetter. Wir drehten in einem Resort direkt am Strand."

"Große Träume erfüllen sich nur für die Menschen, die dranbleiben"

Für Chord Overstreet, der deutsche Vorfahren hat, haben sich innerhalb der letzten 15 Jahre viele Träume erfüllt. Geschenkt worden sei ihm indes nichts, wie betont: "Große Träume erfüllen sich nur für die Menschen, die dranbleiben. Talent zu haben schadet nicht, aber du musst dich einsetzen und härter arbeiten als jeder andere, um weiterzukommen. Du musst quasi immer die erste und letzte Person am Set sein, um aus der Menge hervorzustechen."

Ein harter Job, der auch ihm viel abverlange: "Natürlich gibt es Momente, in denen ich aufgeben will. Ich habe viele Menschen gesehen, die nicht wirklich talentiert sind, aber es trotzdem ganz nach oben schaffen und an Leuten vorbeiziehen, die echtes Talent haben."