Ihre Schauspielkarriere startete bereits im zarten Alter von zehn Jahren: Längst gehört Christina Ricci zu den großen Stars in Hollywood. In der neuen "Yellowjackets"-Staffel schlüpft sie erneut in die Hauptrolle. Wie sich ihr früher Brancheneinstieg auf sie auswirkte, erklärt sie im Interview.

US-Schauspielerin Christina Ricci feierte Anfang der 90er-Jahre mit dem Film "Meerjungfrauen küssen besser" ihren internationalen Durchbruch an der Seite von Kult-Stars wie Cher und Winona Ryder. Seither überzeugte die heute 43-Jährige in verschiedensten Rollen.

Aktuell schlüpft sie unter anderem im Psycho-Drama "Yellowjackets" (zu sehen bei Paramount+ - auch über Sky Q) in eine der Hauptrollen. Auch in der neuen, zweiten Staffel spielt sie neben "Two and a Half Men"-Star Melanie Lynskey den weiblichen Nerd Misty. Den meisten dürfte Ricci jedoch bis heute durch ihren Auftritt als Wednesday Addams in "The Addams Family" (1991) bekannt sein.

Das Mädchen , das Wednesday war ...

Bis heute blickt die gebürtige Kalifornierin voller Stolz auf ihre Anfänge in der Filmindustrie zurück. Gegenüber der Nachrichtenagentur teleschau erklärte sie: "Ich fühle mich der Rolle noch immer sehr verbunden. Ich glaube, dieser Film bleibt für immer ein wichtiger Teil von mir. Damals gab es noch kein Social Media oder Ähnliches. Ich konnte ganz einfach nach Los Angeles oder New York zur Arbeit fliegen und dann am nächsten Tag mit meinen Schulfreunden in meiner Kleinstadt abhängen, als sei nie etwas gewesen." Die Schauspielerin schlüpfte bereits als Zehnjährige in die Rolle der Wednesday Addams.

Eine Aufgabe, der sie sich damals noch nicht bewusst war, wie sie im Interview zugab: "Ich habe damals nicht ganz verstanden, wie sehr 'The Addams Family' mein Leben verändern würde. Ich hatte einfach nur Spaß daran, an einem Filmset zu arbeiten", erklärt sie. "Ich mochte diese Flucht aus meinem Alltagsleben. Aber ich habe den richtigen Rummel um den Film und meine Person nicht gespürt, bis ich älter war und selbst angefangen habe, Klatsch-Magazine zu lesen." Was die zweifache Mutter von ihrer Wednesday-Nachfolgerin Jenna Ortega hält? "Sie ist so schlau, talentiert und selbstbewusst. Ich bin von ihr fasziniert und kann nur den Hut davor ziehen, wie sie mit ihrer Berühmtheit umgeht."