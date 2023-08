Der Mario-Sprecher gibt seine Stimme ab: Schauspieler Charles Martinet verabschiedet sich von seiner Rolle als Mario. Drei Dekaden hat er dem Nintendo-Maskottchen seine Stimme geliehen. Nun winkt eine neue Aufgabe.

Charles Martinet kennt man nicht zwingend, seine Stimme allerdings schon: 32 Jahre lang war der Schauspieler die Stimme der Nintendo-Figuren Mario, Luigi und Wario. Sein berühmtester Satz war das aufgeregt-fröhliche "It's-a me, Mario!", mit dem der Klempner seinen hyperaktiven Tatendrang zeigt. Nun hängt Charles Martinet den 1991 begonnenen Job an den Nagel und widmet sich einer anderen ehrenvollen Aufgabe. Als "Mario Botschafter" wird er zukünftig die Welt bereisen, um weiterhin "die Welt zu bereisen, um die Freude an Mario zu teilen und mit euch zu interagieren", wie Nintendo am Montag twitterte.

Woohoo! Mario-Stimme freut sich auf neuen Job

Charles Martinet selbst kommentierte seine zukünftige Rolle als Mario Ambassador wie folgt: "Mein neues Abenteuer beginnt! Ihr seid alle Nummer Eins in meinem Herz! #woohoo !!!!!" Der Grund für das Ende seiner Stimm-Karriere als Mario bleibt allerdings ungenannt.

Sein Debüt als Marios Stimme feierte der 67-Jährige mit "Super Mario 64". Für Nintendo sei es "eine Ehre gewesen, mit Charles zusammenzuarbeiten", heißt es auf dem Firmenaccount. In "Super Mario Bros. Wonder" und "WarioWare: Move It" werden Mario und Wario bereits von einer anderen Stimme gesprochen, wie Gamer bereits in den Trailern erkannt haben. Die Spiele erscheinen in diesem Herbst.