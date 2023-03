Paradox Interactive gewährte einen Blick auf künftige Games. Zu den kommenden Spiele-Highlights zählen unter anderem die Städtebausimulation "Cities: Skylines 2" sowie der "Sims"-Herausforderer "Life By You". Erweiterungen kommen für "Crusader Kings III" und "Europa Univeralis IV".

Noch in diesem Jahr plant Paradox Interactive einige Veröffentlichungen. Angekündigt wurden die Neuheiten in der firmeneigenen "Paradox Announcement Show".

Ein klares Highlight des schwedischen Publishers, der auf Strategie-Titel spezialisiert ist, stellt "Cities: Skylines 2" dar. Der zweite Teil der Städtebau-Simulation soll acht Jahre nach dem Debüt neben dem PC auch für PS5 und Xbox Series erscheinen. Vollmundig kündigten die Entwickler an, dass "Cities: Skylines 2" das "offenste und endloseste" Aufbauspiel und die "realistischste Stadt-Simulation aller Zeiten" werden soll. Ein Trailer sollte dieses Versprechen untermauern. Manche Spielelemente sind bereits vom Vorgänger bekannt. Neben dem Verkehr auf Straßen und Schienen spielen auch Haushalte und die Wirtschaftsunternehmen eine Rolle, um die eigene Stadt voranzutreiben. Viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sollen den kreativen Metropolen-Bau ankurbeln, ebenso wie die Möglichkeit, Mods zu erstellen und zu teilen. Ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt, doch ist das Jahr 2023 eingeplant.

Strategie - ganz anders

"XCOM" trifft auf das Pulp-Genre, "Robin Hood" auf "Indiana Jones" - so schräg lässt sich das ebenfalls vorgestellte Projekt "The Lamplighters League" beschreiben. Das Pulp-Abenteuer spielt in den 30er-Jahren. Spieler führen eine Gruppe von Dieben an, die mysteriöse Objekte stehlen - aber wie Robin Hood für den guten Zweck. Denn sie wollen verhindern, dass die mächtigen Gegenstände in die falschen Hände geraten. Umgesetzt wird die Story mit rundenbasierten Gefechten im Stile eines "XCOM". In Echtzeit-Momenten vor den Gefechten lässt sich die Umgebung erkunden, um die nächsten Schritte zu planen. Zudem soll eine Kartenmechanik für Sonderfähigkeiten eine Rolle spielen. Ein weiteres Gameplay-Element ist die Verwaltung der eigenen Agenten, die man auch auf Missionen schicken kann. "The Lamplighters League" soll noch 2023 erscheinen.

Ebenfalls vielversprechend wirkt die Ankündigung von "Life By You". Die Lebenssimulation könnte zum ernsten "Sims"-Konkurrenten werden. Ein wenig von der "Die Sims"-DNA ist an Bord, denn beteiligt ist Rod Humble, der bei Teil 2 und 3 von "Die Sims" mitwirkte, bevor er EA verließ. Mittlerweile leitet er das Paradox-Studio Tectonic in Kalifornien. Details gibt es zu dem Projekt noch keine. Interessenten werden vertröstet auf weitere Infos am 20. März.

Last but not least: "Crusader Kings 3"-Fans bekommen im Frühjahr ein Add-on namens "Tours and Tournaments" spendiert, in dem es um Turniere, Reisen und Feste gehen soll. Auch "Europa Universalis 4" bekommt einen neuen DLC namens "Domination", der neue Inhalte von der Renaissance bis ins Zeitalter der Revolutionen mitbringt. Das Aufbauspiel "Surviving the Aftermath" bekommt einden dritten DLC namens "Rebirth", der am 16. März erscheint.

Weitere Paradox-Ankündigungen:

"Mechabellum": Der strategische Autobattler geht am 11. Mai 2023 in den Early Access.

"Knights of Pen and Paper 3": Das Rollenspiel erscheint am 7. März 2023.

"Across the Obelisk" bekommt mit "The Wolf Wars" eine erste Erweiterung. Der DLC für das Deckbuilding-Rollenspiel erscheint am 30. März.

Cities Skylines II - Ankündigungstrailer

Cities Skylines II - Ankündigungstrailer

Copyright: Cities Skylines Channel auf YouTube