Ist es RTL wirklich gelungen, Claudia Obert in den Dschungel zu locken? Zuletzt hieß es, Oberts Teilnahme an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sei bestätigt. Nun meldet sich die Unternehmerin selbst zu Wort.

Claudia Obert zieht offenbar nicht ins Dschungelcamp. Wie die 61-Jährige nun auf Instagram klarstellte, zähle sie im kommenden Jahr nicht zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Am Dienstagvormittag teilte Obert den Screenshot einer Schlagzeile, die ihre angebliche Zusage bestätigen soll, und schrieb: "Man muss noch Ziele haben im Leben! Ich lasse da den anderen den Vortritt! Eine Maschine, die alles frisst, bin ich nicht. Ich kann nur lecker, First Class or No Class." Darüber hinaus sei sie ohnehin "berühmt genug".

Wer ist wirklich dabei im Dschungel?

Kurz zuvor hatte "Bild" berichtet, dass es RTL gelungen sei, Obert für die 16. Staffel des Dschungelcamps zu verpflichten. Laut "Bild" soll zudem der ehemalige "Bachelor" Andrej Mangold mit dabei sein, der seit Jahren als gefragter Kandidat gilt. Er sammelte bereits Reality-TV-Erfahrung durch die Formate "Das Sommerhaus der Stars" oder "Kampf der Realitystars". Auch YouTuber und Influencer Twenty4tim soll ab Januar für RTL vor der Kamera stehen. Mit seinen 3,8 Millionen Followern auf TikTok gehört er zu den einflussreichsten Social Media-Stars in Deutschland. Schlagersänger Lucas Cordalis sollte bereits letztes Jahr ins Camp ziehen, wegen einer Corona-Erkrankung schied er vorab aus. Nun hat er die Chance, sich endlich im australischen Dschungel zu beweisen.

Bis auf den Ehemann von Daniela Katzenberger haben weder die genannten Teilnehmer noch der Sender die Gerüchte offiziell bestätigt. Meistens liegt "Bild" mit den Spekulationen zum IBES-Teilnehmerfeld allerdings richtig - nicht so in Oberts Fall. Auf Instagram erhielt die Besitzerin eines Modelabels, die bereits in Formaten wie "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" und "Promis unter Palmen" zu sehen war, viel Zuspruch für ihre Dschungelcamp-Absage. "Das ist die beste Nachricht des Jahres", kommentierte unter anderem der Entertainer Julian F. M. Stoeckel, der 2014 selbst den neunten Platz im RTL-Dschungel belegte.