Zum Abschluss seiner Karriere überträgt SAT.1 das letzte Fußballspiel von Stürmer Claudio Pizarro - mit dabei sind Bundesligastars wie Per Mertesacker, Philipp Lahm oder Thorsten Frings.

Bald heißt es Abschied nehmen: Der peruanische Stürmer Claudio Pizarro beendet seine erfolgreiche Karriere als Fußballspieler - natürlich mit einem angemessen Spiel. Am 24. September findet im wohninvest Weserstadion in Bremen die große Verabschiedung statt - SAT.1 überträgt live ab 17 Uhr.

Für diesen Anlass spielen drei Mannschaften jeweils 30 Minuten gegeneinander, dabei treffen bekannte Größen der Bundesliga aufeinander. So werden Fußballspieler wie zum Beispiel Per Mertesacker, Philipp Lahm, Thorsten Frings, Frank Ribéry, Marco Bode und Dante auf dem Platz stehen. Neben den Teams des FC Bayern München und Werder Bremen sind auch internationale Fußballer mit von der Partie.

"Ein rauschendes Abschiedsfest"

"Weltmeister, Europameister, Pokalsieger - alle kommen, um noch einmal mit Claudio Pizarro in einem Team zu spielen", zeigt sich "ran"-Sportchef Alexander Rösner begeistert, "das 'ran Fußball'-Team freut sich auf einen großartigen Fußballabend mit etlichen Bundesliga-Stars, um diesem sympathischen und erfolgreichen Sportler ein rauschendes Abschiedsfest zu liefern."

Claudio Pizarro, inzwischen 43, wurde mit 40 Jahren und 227 Tagen zum ältesten Torschützen in der Bundesliga-Geschichte. Er spielte von 1999 bis 2020 insgesamt 489 Bundesliga-Spiele für die Mannschaften Werder Bremen, FC Bayern München und 1. FC Köln. Zudem hält er, bis heute, noch weitere Rekorde: Pizarro ist der am häufigsten eingesetzte ausländische Spieler und Rekordtorschütze von Werder Bremen. Außerdem ist der gebürtige Peruaner der erste Spieler der Bundesliga-Geschichte, der in 21 Kalenderjahren in Folge mindestens einen Treffer erzielt hat.