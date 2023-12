Der Action-Thriller "Cliffhanger 2" mit Sylvester Stallone wird ab 2025 in Bayern gedreht. Der Der FFF Ausschuss für die Förderung internationaler Kinofilme und Serien unterstützt das Projekt mit einer stolzen Summe.

Sylvester Stallone kommt nach Bayern: Wie der FilmFernsehFonds Bayern (FFF) Ausschuss für die Förderung internationaler Kinofilme und Serien am Donnerstag bekannt gab, wird der Action-Thriller "Cliffhanger 2" zu großen Teilen in Süddeutschland gedreht und darüber hinaus mit zwei Millionen Euro gefördert.

Die Dreharbeiten für die Fortsetzung des US-Actionfilms "Cliffhanger" aus dem Jahr 1993 - damals schrieb Stallone auch am Drehbuch mit - sollen im Frühjahr 2025 beginnen. Weit mehr als die Hälfte der Zeit wird in den Penzing Studios und an Motiven in der Münchner Innenstadt gedreht.

"Cliffhanger 2" von FFF Ausschuss gefördert

Produzenten der deutsch-britischen Koproduktion sind Thorsten Schumacher, Philipp Kreuzer und Joe Neurauter. Unter der Regie von Jean-François Richet ("Public Enemy") erzählt Drehbuchautor Mark Bianculli ("The Good Neighbor") nun 30 Jahre nach der Uraufführung von "Cliffhanger" beim Festival de Cannes erneut von Bergsteiger Gabe Walker (Sylvester Stallone).

Der Protagonist lebt inzwischen in den Dolomiten und betreibt dort eine exklusive Mountain Lodge. Als er kriminellen Machenschaften zum Opfer fällt, wird er als Geisel genommen. Nun kommt seine Tochter ins Spiel - sie muss all ihre Kletterfähigkeiten unter Beweis stellen, um ihren Vater aus den Fängen der Entführer zu befreien.

Ebenfalls gefördert wird die Spin-Off-Serie "Varsity" (AT) aus dem "The Boys"-Universum von Amazon, an der Rise FX South als Line Producer mitwirkt. Die Produktion erhält 150.000 Euro von der FFF Bayern.