Auch die vierten Blind Auditions der elften "The Voice Kids"-Staffel halten einige Gänsehautmomente bereit: So singt Fiona (15) aus Irland Coach Lena Meyer-Landrut buchstäblich in die Knie. Scheint, als könne sie von ihren Vorerfahrungen bei der britischen Ausgabe der Gesangsshow profitieren ...

"Bei 'The Voice Kids' gibt es magische Momente", schwärmt Jurymitglied Lena Meyer-Landrut (31). Und für genau so einen Augenblick sorgt am Freitag, 31. März, 20.15 Uhr, die 15-jährige Fiona in der SAT.1-Talentshow. Denn die vierten Blind Auditions der elften Staffel haben es wirklich sich. Fiona, die junge Künstlerin, kommt aus Kildare in Irland und haut die Coaches mit ihrer Performance des Songs "Rise Up" von Andra Day buchstäblich von den Socken, wie der Sender vorab über die Aufzeichnung durchsickern lies. So liegt Alvaro Soler (32) mit allen Vieren von sich gestreckt am Fuße seines Drehstuhls und Sängerin Meyer-Landrut zwingt es in die Knie: "Du singst so viel besser als ich", bezeugt die 31-Jährige ihre Anerkennung nach Fionas Auftritt.

Auch die Männer in der buzzernden Runde können der jungen Stimme nicht widerstehen: So dreht sich der 32-jährige "La Cintura"-Interpret keine zehn Sekunden nach der ersten Note um. Seine Kollegen Wincent Weiss und das Duo Michi und Smudo ( Die Fantastischen Vier) ließen nicht lange auf sich warten. Mit endlosen "Wooows" verlieh Smudo seiner Begeisterung Ausdruck.

Über den großen Teich in die Herzen der Coaches ...

Ob ihr souveräner Auftritt auf ihre Bühnenerfahrung zurückzuführen ist? Schließlich überzeugte das heute 15-jährige Nachwuchstalent bereits 2021 im Rahmen der britischen "The Voice Kids"-Show die Coaches Pixie Lott, Will.I.Am, Danny und Melanie C von sich. Letztere, die "First Day Of My Life"-Interpretin, konnte Fiona dann für ihr Team gewinnen. Gemeinsam gingen sie den Weg bis ins Halbfinale: "Ich habe es als Erfahrungswert betrachtet und viel dazugelernt", blickt der Teenager auf die Zeit zurück. "Jetzt bin ich bereit, die deutsche Bühne zu rocken", betont sie in freudiger Erwartung. Zwar kenne sie das Prozedere schon, natürlich sei sie trotzdem nervös. "Aber wenn ich auf der Bühne bin, bin ich ein anderer Mensch."

Mit ihrer Darbietung rührte sie nun nicht nur ihre Mutter zu Tränen. Das Publikum würdigte ihre Performance mit tosendem Applaus und Standing Ovations. Junge Stimmen werden im Rahmen dieses Formats nicht nur gefeiert, sondern, laut den Verantwortlichen bei SAT.1, auch gefördert - und Botschaften werden nach außen getragen. So handelt der Song von Andra Day von zukunftsweisenden afroamerikanischen Frauen, die andere mit ihrer Stärke und Tatkraft inspiriert haben.