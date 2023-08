Dass die in den Nullerjahren bekannt gewordene Pop-Rock-Band Coldplay im Sommer 2024 auf Europatournee geht und dabei Düsseldorf und München anpeilt, dürfte viele Fans freuen. Doch der chaotische Ticketverkauf und die explodierenden Hotelpreise sorgen für Unmut im Netz ...

Der Hype um die britische Pop-Rock-Band Coldplay, bestehend aus Chris Martin, Jonny Buckland, Will Champion und Guy Berryman, hält bis heute an - und sorgt derzeit für Aufregung in den sozialen Medien. Ende der 90er Jahre starteten Coldplay noch als Indieband durch und avancierten im Laufe der Nullerjahre zu Hitlieferanten in den Charts. Ihre Popularität scheint ungebrochen: Der Vorverkauf für ihre Europatournee im Sommer 2024 endete aufgrund der Nachfrage im Chaos.

An jeweils drei Terminen treten die Musiker auch in Düsseldorf und München auf. Der Vorverkauf auf der Plattform Ticketmaster ist extra auf drei Tage verteilt worden, um dem Ansturm gerecht zu werden. Vergeblich: Fans klagten über absurd lange virtuelle Warteschlangen, einige bekamen trotzdem überhaupt kein Ticket. Auch die hohen Preise stoßen vielen Musikliebhabern sauer auf. So fragt eine Instagram-Nutzerin in der Kommentarspalte der Band, ob jemand zwei Tickets zu einem "normalen Preis" abzugeben habe. Denn auch der Sekundärmarkt boomt. Viele bemängeln, dass Coldplay keine personalisierten Tickets anbieten. Bei Ebay könne man die Tickets nun zu horrenden Preisen kaufen - "sehr traurig", findet eine Userin.

Hotels in Düsseldorf und München platzen aus allen Nähten

Das Drama geht weiter: Bands mit einem Bekanntheitsgrad wie Coldplay ziehen auch eine große Fangemeinde an. Deshalb explodieren derzeit die Hotelpreise in den Tourstädten. So berichtet "Dublin Live", dass an den beiden Tagen im September, an denen "Coldplay" in Dublin auftritt, bereits 98 Prozent der Hotels bei "Booking.com" ausgebucht sind. In Düsseldorf gibt es zwar noch Übernachtungsmöglichkeiten, aber nur für diejenigen, die bereit sind, überdurchschnittlich hohe Preise (ab 200 Euro pro Nacht) zu zahlen. Immerhin sind zu diesem Zeitpunkt bereits 87 Prozent der Unterkünfte ausgebucht.

In München hingegen ist die Situation etwas angespannter: Zwischen dem 15. und 18. August sind bereits 92 Prozent der Unterkünfte belegt. Wer nach dem Coldplay-Konzert in einem Hotel in ein gemütliches Bett fallen möchte, wird viel Geld in die Hand nehmen müssen.