Das Warten hat ein Ende: Der erste Trailer zur "The Penguin", der Spin-off-Serie zu "The Batman", wurde veröffentlicht. Wieder einmal schlüpft Colin Farrell in die Rolle des gleichnamigen Bösewichts.

Bereits 2022 überzeugte Schauspieler Colin Farrell im Film "The Batman" in der Rolle des zwielichtigen Schurken Pinguin, nun verkörpert er erneut die Figur aus dem DC-Universum. Schon länger ist bekannt, dass es eine Spin-off-Serie zum Film geben wird, die den Namen "The Penguin" trägt. Nun wurde der erste Trailer veröffentlicht.

Zwar ist der Trailer nur knappe 90 Sekunden lang, dennoch zeigt er: "The Penguin" wird düster und die dunklen Seiten Gothams zeigen - mit dubiosen Figuren, wilden Verfolgungsjagden und aufwendigen Actionszenen. In dem Kurzclip können Fans bereits Colin Farrell, der auch ausführender Produzent der Serie ist, in der Rolle des titelgebenden Bösewichts sehen - und er ist kaum wiederzuerkennen. Als humpelnder Gangster im Anzug macht er die Straßen der Stadt unsicher und legt sich mit jedem an, der ihm in die Quere kommt. Doch neben einigen Freunden macht sich der Pinguin auch Feinde, die es auf ihn abgesehen haben.

"The Penguin" debütiert im Jahr 2024

Ebenso im Video zu sehen ist Cristin Milioti ("How I Met Your Mother", "Made for Love"), die Sofia Falcone verkörpern wird. Zudem gehören auch Michael Zegen ("The Marvelous Mrs. Maisel"), Clancy Brown ("John Wick: Kapitel 4") und Rhenzy Feliz ("Marvel's Runaways") zur Besetzung. Die Serie, die sich derzeit in Produktion befindet, wird acht Episoden umfassen und im Jahr 2024 erscheinen.

Lauren LeFranc ("Agents of S.H.I.E.L.D.") ist die ausführende Produzentin und Showrunnerin der Serie, während "The Batman"-Autor und Regisseur Matt Reeves die Produktion übernimmt. Craig Zobel ("Mare of Easttown") führt bei den ersten drei Episoden der Serie Regie. Weitere ausführende Produzenten sind Dylan Clark, Daniel Pipski und Bill Carraro.

Der Trailer wurde zudem im Rahmen eines Pressetags von Warner Bros. gezeigt, der am Mittwoch stattfand. Dort präsentierte die Film- und Fernsehgesellschaft den neuen Streamingdienst Max und gab weitere Serienplanungen - wie eine "Harry Potter"-Serie - bekannt.