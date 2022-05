Die Crime-Serie "The Staircase" (hierzulande bei Sky) macht weltweit Schlagzeilen. Die Hauptrolle spielt Hollywoodstar Colin Firth. . "So ein Drama ist ein Traum für jeden Schauspieler."

Dieser Fall ließ niemanden kalt. Im Dezember 2001 kam die US-Amerikanerin Kathleen Peterson unter mysteriösen Umständen ums Leben, als sie eine Treppe hinunterstürzte und wenig später starb. War es ein tragischer Unfall oder etwa ein eiskalter Mord? Der gespenstische Vorfall wurde verfilmt und sorgt jetzt als Crime-Serie "The Staircase" (hierzulande bei Sky) weltweit für Aufsehen. In der Hauptrolle des Ehemannes Michael Peterson und späteren Angeklagten ist Oscargewinner Colin Firth zu sehen. Er brilliert in der fesselnden True-Crime-Serie an der Seite von Toni Collette, die die Rolle der Kathleen Peterson übernommen hat.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau gestand Colin Firth, dass er zunächst nicht viel über den Mordfall wusste. Erst durch die Drehbücher sei er auf den Fall aufmerksam geworden. "Ich war sofort wie gefesselt von der Story. So ein Drama ist ein Traum für jeden Schauspieler. Man musste mich nicht lange überreden, die Rolle zu spielen."

Deutsche Fassung ab Juli

Dieses euphorische Gefühl bei einem Angebot sei dabei in seinem Beruf nicht die Regel. "Die richtige Rolle zu finden, gleicht einem Lottogewinn. Wenn ich zurückdenke, habe ich in meiner Karriere auch schon Filmrollen angenommen, die nicht einmal ich mir als Kinogänger freiwillig anschauen würde. Damit bin ich aber nicht alleine. Sicherlich kennen das Gefühl alle Schauspieler zur Genüge."

Als Schauspieler könne man, so der 61-Jährige weiter, "über Nacht zum Superstar, doch genauso schnell wieder vergessen werden. Ich glaube, dass ich mich gerade in einem perfekten Alter befinde, um gute und interessante Rollen zu spielen."

"The Staircase" erscheint zunächst bei Sky auf Abruf in der Originalfassung. Im Juli folgt die deutsche Synchronfassung. Verantwortlich für die Serie zeichnen Antonio Campos ("The Devil All The Time") und Maggie Cohn ("Versace").