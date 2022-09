Home & Garden TV präsentiert sich von seiner besten Seite: Welches Umbauprojekt schafft es in die Top 10 der Show "HGTVs Beste"? Gemeinsam mit prominenten Gästen schaut Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes ganz genau hin.

Der Kabelsender Home & Garden TV steht dafür, Wohnträume Wirklichkeit werden zu lassen. Egal ob Objekte eine Rundum-Sanierung nötig haben oder das heimelige Ambiente nur etwas aufgemotzt werden soll, "HGTV" bietet Inspiration und Kreativität, sein Eigenheim nach Lust und Laune umzugestalten.

In den neuen Folgen "HGTVs Beste" werden besondere Highlights vorgestellt. Collien Ulmen-Fernandes begibt sich auf Spurensuche. Wo sind die spektakulärsten Umbauprojekte zu finden? In jeder der zehn Folgen (ab 4. Oktober, dienstags, 21.10 Uhr) steht der Moderatorin ein prominenter Gast zur Seite. Schließlich sollen Expertenmeinungen in das Top-10-Ranking miteinfließen.

Sonya Kraus und Natascha Ochsenknecht mit kritischem Promi-Blick

Während Sonya Kraus mit Ulmen-Fernandes Vorher-Nacher-Bilder sämtlicher Gärten und Strandhäuser diskutiert, tauscht sich die Moderatorin mit Ross Antony sowohl über Blockhäuser als auch Jackpothäuser angeregt aus. Welche Umgestaltung haut die Gäste vom Hocker?

Natascha Ochsenknecht ist die richtige Ansprechpartnerin, wenn sich alles um Pools und Häuser am See dreht. Eva Brenner beäugt die Voher-Nacher-Szenen sämtlicher Vintage- und Cityhäuser mit kritischem Blick. Um "Mini-Haus"-Projekte zu beurteilen, holt sich die Moderatorin Melike Kazar an ihre Seite. Auch Kleinstadthäuser nimmt sich die Expertin vor. Für welche Wohnträume zerplatzt der Traum vom ersten Ranking-Platz der "HGTVs Beste"-Show?