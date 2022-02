Nachdem er 2015 seine HIV-Erkrankung öffentlich gemacht hatte, stand Charlie Sheen nur noch selten vor der Kamera. Jetzt meldete er sich zurück - mit einem Bild vom Drehstart eines neuen Projekts.

Ein Gastauftritt in der Comedy-Serie "Typical Rick" und zwei Hauptrollen in der Komödie "Mad Families" sowie dem Drama "9/11", die beide nicht in deutsche Kinos kamen: Das sind die bislang letzten Einträge in Charlie Sheens Filmografie, sie stammen aus dem Jahr 2017. Der ehemalige "Two and a Half Men"-Star, der 2015 öffentlich machte, dass er an HIV erkrankt ist, schien zuletzt in Hollywood nicht mehr sonderlich gefragt zu sein.

Wie der 56-Jährige bei Instagram zeigte, steht er nun aber offensichtlich wieder vor der Kamera. Er teilte ein Bild, auf dem zahlreiche Kollegen zu sehen sind und schrieb von einem "epischen ersten Tag mit seiner neuen zweiten Familie". Ob es sich dabei um den Drehstart für eine TV-Serie oder einen Film handelt, ist nicht bekannt. Sicher ist, dass der Schöpfer der HBO-Serie "Entourage", Doug Ellin, das gleiche Bild postete und den Cast pries, zu dem demnach auch Jamie Lynn Sigler ("The Sopranos"), Hollywood-Legende Martin Sheen, Unternehmer Mark Cuban sowie die "Entourage"-Darsteller Emmanuelle Chriqui, Kevin Connolly und Kevin Dillon zählen sollen.

Charlie Sheen: "Habe einen normalen Alltag"

Bislang hat das Projekt noch keinen Namen, auch über den Inhalt wurde bislang nichts bekannt. Nach zahlreichen Negativ-Schlagzeilen versucht Sheen aber offenbar, nun wieder seine Karriere in Gang zu bekommen. Er sei inzwischen "sehr konzentriert", sagte er bereits vor drei Jahren der "Bild" und habe zudem erkannt, was wirklich wichtig ist: "Meine Gesundheit und meine Familie. Ich gehe jetzt gegen 21 Uhr schlafen und wache sehr früh auf. Ich kümmere mich um die Kinder und um viele Dinge, die mit der Arbeit nichts zu tun haben, sondern mit dem echten Leben. Dinge, die mir inzwischen wichtiger sind als die Arbeit. Ich mache Sport, schaue fern und habe einen normalen Alltag."