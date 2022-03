Till Reiners ist einer der angesagtesten Comedians Deutschlands. Gerade hat er den renommierten "Deutschen Kleinkunstpreis" in der Kategorie "Stand-up-Comedy" erhalten. Am 20. März startet sein eigenes Format "Til Reiners Happy Hour" bei 3sat. Doch ist ihm derzeit überhaupt nach Lachen zumute?

Darf man, während ein fürchterlicher Krieg mitten in Europa tobt, mit gutem Gewissen in eine neue Comedy-Show starten? Vor diesem Problem steht Till Reiners, dessen Sendung "Till Reiners' Happy Hour" am Sonntag, 20. März, um 20.15 Uhr bei 3sat beginnt. Es ist die Nachfolge-Show des zu "TV total" abgewanderten Sebastian Pufpaff, den Reiners als Host einer satirischen Mix-Show ablöst. Für den 37-jährigen Reiners, bekannt aus "heute show" und "Die Anstalt" und frischgebackener Preisträger des "Deutschen Kleinkunstpreises", ist Humor ein überaus menschlicher und legitimer Weg, mit Katastrophen fertig zu werden. Comedians stellen für den Sohn eines SPD-Berufspolitikers dabei eine Spezies Mensch dar, die mit als Erste über eine humoristische Verarbeitung schlechter Nachrichten nachdenkt.

"Keiner von uns ist Comedian geworden, weil das Arbeitsamt es uns geraten hat. Wir sind es, weil unsere Persönlichkeitsstruktur so funktioniert", erklärt er im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. "Unser Abwehrmechanismus ist Humor. Ich merke bei vielen Dingen: Am Anfang versuche ich mir eine gewisse Distanz zu "er-gagen", auch weil mir viele Dinge sehr nahegehen. Ich fühle mich in diesem Moment ein bisschen weiter weg vom Krieg. So kann ich sie ertragen und dann auch wieder leichter an mich ranholen." In seiner ersten Sendung begrüßt Reiners als Gäste neben den Comedians Torsten Sträter, Filiz Tasdan und Max Uthoff übrigens auch Tocotronic, die Könige des klugen Indie-Pop. Eigentlich wollten die "nur" ihren neuesten Song vorstellen. Aus gegebenem Anlass spielt die Band als Zugabe ihren Albumtitel: "Nie wieder Krieg".