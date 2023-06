"Versteckt" habe er seine Homosexualität nie - aber öffentlich bislang auch nicht thematisiert: Anlässlich des "Pride"-Monats Juni hat sich der Schlagersänger Christian Lais als schwul geoutet. Der 60-Jährige will damit ein Zeichen setzen.

Weltweit steht der Juni als "Pride Month" jährlich im Zeichen der sexuellen Vielfalt. Mit seinem Musikvideo "Anders" wirbt nun auch Schlagersänger Christian Lais für mehr Toleranz gegenüber Angehörigen der LGBTQI+-Community - auch, weil er selbst Teil davon ist: In einem offenen Gespräch mit dem TV-Magazin "Brisant" sprach Lais nun erstmalig offen über seine eigene Homosexualität.

"Ich habe es in mir drin getragen, hab's gefühlt", verriet der Musiker. Mit seinem jüngsten Video habe er nun ein "Statement" setzen wollen: "Wenn man 60 ist, hat man hinten raus nicht mehr so viel. Ich sag immer, ich bin im letzten Drittel meines Lebens angekommen, und dieses Leben möchte ich schön harmonisch, seelisch einfach toll genießen."

"Wir haben uns ja nie versteckt"

Während Lais in der Öffentlichkeit zuvor nie über seine Sexualität gesprochen habe, sei er in seinem privaten Umfeld längst geoutet. Mit seinem Partner sei der Schlagerstar bereits seit 22 Jahren in einer Beziehung. "Wir haben uns ja nie versteckt, es wurde einfach nur nie von uns thematisiert", erklärte Lais. Nun jedoch sei der richtige Zeitpunkt gekommen, um mit seinem Coming-out ein Zeichen zu setzen.

Der in Baden-Württemberg aufgewachsene Künstler steht seit mehr als 20 Jahren auf der Bühne. Der Durchbruch gelang Lais 2008 mit seinem Song "Sie vergaß zu verzeih'n". Das Lied wurde zur erfolgreichsten Schlagersingle des Jahres - und setzte den Grundstein für spätere Hits wie das Duett "Auf den Dächern von Berlin", das Lais 2011 mit seiner Kollegin und Freundin Ute Freudenberg veröffentlichte.