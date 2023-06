"FCK2020 - Zweieinhalb Jahre mit Scooter", "The Pope's Exorcist" und "Mrs. Harris und ein Kleid von Dior": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

2020 war kein gutes Jahr - das würde wohl fast jeder unterschreiben. Scooter brachten es seinerzeit schon mit einer eigenen Single auf den Punkt. "I Don't Ggive A Penny / Fuck 2020", hieß es damals in einem der "Shouts" von H. P. Baxxter. Und dann, bam bam bam, knallte der Bass, so wie man das kennt von Scooter. Viel mehr "bam bam bam" war in dieser Zeit, der Zeit der Corona-Pandemie, aber auch nicht drin. Was das speziell für eine Band wie Scooter bedeutet, davon erzählt jetzt eine Dokumentation, deren Titel an den Klageschrei von 2020 angelehnt ist: "FCK2020 - Zweieinhalb Jahre mit Scooter" erscheint nun ebenso wie der Horrorfilm "The Pope's Exorcist" und die Tragikomödie "Mrs. Harris und ein Kleid von Dior" auf DVD und Blu-ray.

"FCK2020 - Zweieinhalb Jahre mit Scooter" (VÖ: 22. Juni)

Regisseurin Cordula Kablitz-Post, bekannt und ausgezeichnet für die ARTE-Reihe "Durch die Nacht mit ...", begleitet in der Doku "FCK2020 - Zweieinhalb Jahre mit Scooter" die Techno-Band Scooter durch das Pandemiejahr 2020: Im Studio, bei einem Spontan-Auftritt in Tallin, mit H. P. Baxxter auf Besuch bei seiner Mutter in Ostfriesland und natürlich auch bei vielen Krisensitzungen. Die Filmemacherin wollte nah ran, und Scooter haben es zugelassen - das ist ja auch eine Gelegenheit, sich mal von einer anderen Seite zu zeigen. Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf H. P. Baxxter, dem Frontmann der Gruppe seit inzwischen 30 Jahren. Was macht so ein Profi-Einheizer, der sich nirgends so wohlfühlt wie auf einem Rave vor Zehntausenden von Menschen, wenn er mehr oder weniger nur noch herumsitzen darf? Kablitz-Post zeigt, wie H.P. Baxxter sich entschieden gegen Autokino-Auftritte ausspricht und dann doch im Autokino auftritt - da steckt schon auch viel hanseatischer Witz drin. Und dann ist sie auch dabei, wenn Scooter sich endlich wieder auf richtige Konzerte vorbereiten.

Preis DVD: circa 13 Euro

DE, 2022, Regie: Cordula Kablitz-Post, Laufzeit: 114 Minuten

"The Pope's Exorcist" (VÖ: 22. Juni)

Gibt es den Teufel? Gibt es Dämonen, die von unschuldigen Menschen Besitz ergreifen? Die allermeisten Menschen fänden die Frage an sich schon albern. Dennoch gibt es im Vatikan bis heute so etwas wie eine Exorzismus-Abteilung. Der italienische Priester Gabriele Amorth arbeitete ab 1984 als Exorzist in Rom, bis zu seinem Tod 2016 hatte er nach eigener Aussage über 70.000 Exorzismen durchgeführt. Auf seinen Schriften basiert nun auch der Horrorfilm "The Pope's Exorcist": An Amorth ( Russell Crowe) werden ständig Fälle scheinbarer Besessenheit herangetragen. 98 Prozent davon schickt er wieder weg, zu Ärzten und Psychiatern. Die übrigen zwei Prozent bedeuten echte Arbeit. Vater Amorth bezeichnet das, was ihm dort begegnet, als "das Böse". Der Teufelsaustreiber hat mit seinen Ansichten durchaus einigen Gegenwind, auch innerhalb der Kirche beäugt man ihn skeptisch. Aber der Papst ( Franco Nero) hält zu ihm. Eines Tages wendet der Pontifex sich mit großer Sorge an seinen treuen Diener: "Es gibt da einen Fall, den du dir ansehen musst ..." Ein besonderer Härtefall, wie sich bald herausstellt, der weit mehr erfordert als Gebete und ein paar Spritzer Weihwasser.

Preis DVD: circa 14 Euro

US, 2023, Regie: Julius Avery, Laufzeit: 103 Minuten

"Mrs. Harris und ein Kleid von Dior" (VÖ: 15. Juni)

"500 Pfund für ein Kleid?!" - Das findet Ada Harris ( Lesley Manville) geradezu obszön. Sie, eine einfache Frau im London der 50-er. Ihr Mann ist nicht aus dem Krieg zurückgekehrt, nun hält sie sich über Wasser, indem sie bei den reichen Leuten putzen geht. Luxus scheint für sie unerreichbar, aber irgendwann fasst sie einen Entschluss: Auch sie möchte mal ein Kleid von Dior haben. 1958 veröffentlichte US-Schriftsteller Paul Gallico den Roman "Mrs. 'Arris Goes to Paris", bereits zweimal wurde er verfilmt. Nun wurde die charmante Geschichte als "Mrs. Harris und ein Kleid von Dior" einmal mehr neu aufgelegt, diesmal als internationale Koproduktion. Die Reise der Mrs. Harris nach Paris führt natürlich nicht direkt zu einem Kleid von Dior. Aber immerhin in ein entsprechendes Geschäft. Ada hat ihr gesamtes mühsam erspartes Geld in bar dabei, doch man weist sie ab. Vor allem Dior-Direktorin Claudine Colbert ( Isabelle Huppert) hält anfangs überhaupt nichts davon, für diese britische Putzfrau ein Kleid anfertigen zu lassen. Aber vielleicht sieht der Chef selbst, Christian Dior (Philippe Bertin), es ja anders? So nimmt eine charmant-nostalgische Tragikomödie ihren Lauf, in der es am Ende um viel mehr geht als nur ein einziges Kleid.

Preis DVD: circa 18 Euro

FR/GB/HU, 2022, Regie: Anthony Fabian, Laufzeit: 116 Minuten