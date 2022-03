Die Ausfallliste bei "Let's Dance" wird lang und länger: Nachdem RTL am Montagabend mitteilte, dass CDU-Politikerin Caroline Bosbach positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hat es nun auch Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg erwischt.

"Let's Dance" scheint in diesem Jahr wahrlich unter keinem guten Stern zu stehen. Wie RTL am Dienstag bekannt gab, ist nun auch Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg an Corona erkrankt. "Es geht mir gut. Ich habe Muskelschmerzen, ein bisschen Halsschmerzen, ein bisschen Schnupfen, bin sehr müde. Ich hatte das eigentlich alles auf das Training zurückgeführt", erklärt die 49-Jährige in einem Instagram-Video. Sie müsse am kommenden Freitag (20.15 Uhr, bei RTL) aussetzen, wolle aber in Show fünf wieder "voll dabei" sein.

Unter dem Clip äußerten zahlreiche Fans ihre Genesungswünsche. Einige Nutzerinnen und Nutzer wiesen jedoch auch darauf hin, dass der derzeitige Umgang mit der Situation nicht ideal sei. "Vielleicht solltet ihr überlegen, mal eine Woche komplett auszusetzen", schrieb etwa eine Userin. Ein anderer schlug vor: "Wenn es weiter geht, wird einer gewinnen, der fast gar nicht tanzen kann. Am besten absetzen und nächstes Jahr neu starten."

Zahlreiche Ausfälle aufgrund von Corona

Nachdem zu Sayn-Wittgenstein in der ersten Entscheidungsshow ausgeschieden war, bekam sie eine weitere Chance, als Hardy Krüger Jr. - ebenfalls wegen Corona - das Format verlassen musste. Bei ihrer Rückkehr tanzte die Prinzessin jedoch mit dem Choreografen Jimmie Surles statt mit ihrem ursprünglichen Tanzpartner Andrzej Cibis, da auch dieser positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Erst am Vorabend hatte der Sender auf Twitter mitgeteilt, dass auch zu Sayn-Wittgensteins Mitstreiterin Caroline Bosbach positiv auf das Virus getestet wurde und sich in Quarantäne begeben muss. Neben der CDU-Politikerin hatte es im bisherigen Verlauf der 15. Staffel der beliebten Unterhaltungsshow auch Moderatorin Frauke Ludowig, Jurymitglied Joachim Llambi und die Profitänzerin Malika Dzumaev erwischt.