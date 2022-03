Die Hochzeit ihrer Tochter Ruby werde etwas ganz Besonderes sein, verriet "Halloween"-Star Jamie Lee Curtis: ein Cosplay-Event! Sie selbst werde als Figur aus einem populären Computerspiel die Zeremonie leiten.

Hollywoods Horrorfilm-Ikone Jamie Lee Curtis ("Halloween") verriet bei Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel ein ungewöhnliches Detail der für Mai geplanten Hochzeit ihrer Tochter Ruby. Diese werde, so die "Scream Queen", in ihrem Garten stattfinden - und ein Cosplay-Event werden! "Das bedeutet, du trägst ein Kostüm. Du verkleidest dich als jemand", erklärte sie Kimmel und den Zuschauern, die - wie sie selbst - wenig mit dem Begriff anfangen konnten. Auf die Frage, ob die Hochzeit einem bestimmten Thema folgen würde, antwortete die weltoffene Schauspielerin schlicht: "Es wird eine Cosplay-Hochzeit."

Curtis werde die Zeremonie leiten und ebenfalls ein Kostüm tragen, das Ruby und deren Lebensgefährtin Cynthia für sie ausgesucht haben: "Der Name der Figur ist ... Jaina Proudmoore. Kennt sie jemand? Sie kommt aus einem Spiel, glaube ich. Und sie ist ein Admiral", wandte sich die 63-Jährige etwas verunsichert ans Studiopublikum. Gamer wissen: Jaina Proudmoore ist einer der mächtigsten Zauberinnnen aus dem Online-Dauerbrenner "World of Warcraft".

Kostüm mit Lieferschwierigkeiten

Sie suchte auf der Online-Plattform Etsy nach einem passenden Kostüm, schickte dem Anbieter ihre Maße, überwies eine stattliche Summe - und bekam letztlich vor zwei, drei Wochen eine kleine Hiobsbotschaft, so die Schauspielerin: Das Kostüm der mächtigen "World of Warcraft"-Zauberin verspäte sich womöglich - die Schneiderin stamme aus Russland. Da gebe es wohl derzeit Probleme bei den Lieferketten, irrlichterte Curtis, ehe Moderator Jimmy Kimmel anfügte: "Außerdem herrscht dort Krieg."

Jamie Lee Curtis, die 1958 als Tochter von Janet Leigh und Schauspieler Tony Curtis zur Welt kam, wurde 1978 mit John Carpenters "Halloween" schlagartig bekannt. Sechsmal schlüpfte sie bereits in die Rolle der Laurie Strode, der der psychopathische Killer Michael Myers auf den Fersen ist. Ob mit "Halloween Ends", der im Oktober 2022 in die Kinos kommen soll, die langlebige Horror-Reihe wirklich zu Grabe getragen wird, ist allerdings unklar. Curtis wird zudem in der Games-Verfilmung "Borderlands" zu sehen sein, die ebenfalls noch in diesem Jahr starten soll.