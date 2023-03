Mit "Creed III - Rocky's Legacy" hat Regisseur und Hauptdarsteller Michael B. Jordan an den Kinokassen wohl einen Volltreffer gelandet. Der dritte Teil des "Rocky"-Franchise erzielte in den ersten Tagen nach US-Kinostart das beste Einspielergebnis aller Sportfilme.

Sein Spielfilm-Debüt als Regisseur könnte direkt zum Klassenschlager werden: Michael B. Jordan (36) kehrte in die Rolle des Boxers Adonis Creed zurück und versuchte sich für den dritten Teil des "Rocky"-Franchise erstmals als Filmemacher. "Creed III - Rocky's Legacy" erzielte laut der US-amerikanischen Filmproduktionsgesellschaft Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) am ersten Wochenende das beste Einspielergebnis, das je ein Sportfilm in den USA erzielt hat. Dies berichtete das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter".

Der Film spielte in den Staaten 58,6 Millionen Dollar auf 4.007 Leinwänden ein. Auch außerhalb der USA konnte der Film mit einem Start von 41,8 Millionen Dollar auf insgesamt 75 Märkten überzeugen. Während in Frankreich mit 7.2 Millionen Dollar das höchste Einspielergebnis eingefahren wurde, spielte der Film in Deutschland stolze 4.3 Millionen Euro ein.

Creed steigt wieder in den Ring

"Creed III" handelt vom Boxer Adonis Creed, den sein alter Jugendfreund und Damian (Jonathan Majors) um Hilfe bei seinem Comeback im Ring bittet. Der Haken: Damian kommt frisch aus dem Gefängnis und Creed weiß nicht, ob er dem Rehabilitierten vertrauen kann. Seine anfänglichen Zweifel sollen sich als wahr herausstellen. Zwischen den einstigen Freunden entfacht eine ungeahnte Rivalität im Ring und gipfelt in einem harten Duell. Wer setzt sich durch und kann alte Rechnungen begleichen? In den Hauptrollen spielen unter anderem Tessa Thompson, Mila Davis-Kent und Wood Harris.