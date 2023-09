Die für 26. September geplante "Cyberpunk 2077"-Erweiterung "Phantom Liberty" verspricht großes, digitales Kino zu werden. Das ist nicht nur der brisanten Spionage-Thriller-Story geschuldet, die CD Projekt Red darin erzählen möchte, sondern auch der prominenten Unterstützung, die sich der polnische Entwickler sichern konnte: Neben "Matrix"-Star Keanu Reeves als Johnny Silverhand stößt Hollywood-Star Idris Elba ("Luther", "Pacific Rim", "The Suicide Squad") zum Cast.

Der Brite schlüpft darin in die Rolle von Solomon Reed - "der einzige Charakter im Spiel, dem man noch trauen kann". Ein neuer, spektakulärer Trailer zeigt die Vorgeschichte des Agenten - und wie es zum Absturz der NUSA-Präsidentin Rosalind Myers über dem gefährlichsten Bezirk von Night City kommt: Dogtown.

Das Addon, das nur für PC, PS5 und Xbox Series erscheint. verspricht neben dem neuen Schauplatz und Handlungsstrang jede Menge inhaltliche und spielerische Neuerungen - wie etwa:

Noch beeindruckender ist allerdings die lange Liste an Verbesserungen, die das kostenlose Riesen-Update 2.0 bereits ab 21. September mit sich bringt - darunter:

Für all jene, die ihre Skills neu verteilen wollen, hat CD Projekt Red einen neuen Charakterplaner veröffentlicht.

Check out this handy infographic about the main features coming to #Cyberpunk2077 together with the #PhantomLiberty expansion — and the ones that will be added to the game in the free Update 2.0! pic.twitter.com/ky8LBu6rHN