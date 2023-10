Gerade erst erschien mit "Phantom Liberty" der große DLC zu "Cyberpunk 2077" mit Schauspieler Idris Elba. Nun ist eine Live Action Serie geplant.

Mit "Cyberpunk: Edgerunners" gibt es bei Netflix bereits eine ebenso famose wie brutale Anime-Serie zum Videospiel "Cyberpunk 2077", das wiederum von dem "Cyberpunk"-Pen & Paper-Universum inspiriert ist. Nun kündigte das Entwicklerstudio CD Projekt Red eine weitere Serie an - diesmal mit echten Schauspielern. Die Live-Action-Produktion soll in Zusammenarbeit mit einem echten Hochkaräter aus dem Film-Business entstehen. Die US-Filmfirma Anonymous Content zeichnete bereits für die hochkarätigen Serien "True Detective" und "Mr. Robot" sowie die Kinofilme "The Revenant" mit Leonardo DiCaprio und "Spotlight" mit Michael Keaton und Mark Ruffalo verantwortlich.

Neue Geschichten aus der Cyberpunk-Metropole Night City

Herausgekommen ist die Info im Rahmen des jüngsten Investoren-Calls von CD Projekt Red. Viel mehr ist allerdings noch nicht bekannt. Das Studio spricht von einer sehr frühen Entwicklungsphase. Das Projekt ist sogar noch so frisch, dass noch kein Autor gefunden wurde. Ein Start-Termin steht also noch ebenso in den Sternen wie der Cast. Fans des Spiels würden sich allerdings sicher die beiden Hollywood-Stars wünschen, die bereits in der digitalen Welt von "Cyberpunk 2077" aufgetreten sind - Keanu Reeves (Johnny Silverhand im Hauptspiel) und Idris Elba (im DLC "Phantom Liberty").

Zuletzt erschien mit dem Story-Add-on "Phantom Liberty" die einzige geplante Erweiterung des Spiels, flankiert vom kostenlosen Update 2.0 mit Verbesserungen. Jüngst kam das Update 2.01 hinzu.