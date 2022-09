Mit "Phantom Liberty" erscheint 2023 das erste Addon für "Cyberpunk 2077". Ein erster Teaser deutet große Umwälzungen in Night City an - und die Rückkehr von Johnny Silverhand, gespielt von "Matrix"-Star Keanu Reeves. Kleiner Wermutstropfen: Die Erweiterung wird's nur für PC, PS5 und Xbox Series X/S geben,

Lange Zeit war der polnische Entwickler CD Projekt Red mit Schadensbegrenzung beschäftigt: Im Dezember 2020 erschien das ambitionierte, aber leider auch fehleranfällige Action-Rollenspiel "Cyberpunk 2077". Nun stellte man mit "Phantom Liberty" die erste kostenpflichtige Erweiterung vor, die 2023 ausschließlich für PC, PS5 und Xbox Series X/S kommen soll.

Viel vom Gameplay war nicht in dem kurzen Teaser-Video zu sehen, stattdessen hörte man die Stimme einer Frau, die offenbar den Helden V auffordert, einen Eid auf die Neuen Vereinigten Staaten von Amerika zu schwören. "Keine gute Idee", kommentiert das eine männliche Stimme aus dem Off. Sie gehört Johnny Silverhand - jenem Sidekick in "Cyberpunk 2077", der von "Matrix"- und "John Wick"-Darsteller Keanu Reeves verkörpert wird.

Wenig Infos zur Zukunft von V und Night City

Was offizielle Informationen zur Erweiterung angeht, sind die polnischen Macher noch sehr schweigsam. Game Director Gabe Amatangelo erklärte in der aktuellen Ausgabe des Online-Formats "Night City Wire" vage, Spieler würden in der Erweiterung neue Charaktere kennenlernen. Die Story der Erweiterung soll ein "Spionage-Thriller" sein. Ebenfalls sicher ist, dass erneut der Protagonist V im Mittelpunkt steht und dass ein völlig neuer Stadtteil von Night City erkundet wird. Schauspieler Keanu Reeves wird erneut als Johnny Silverhand auftreten. Einen Gruß des Hollywood-Stars an die "Cyberpunk 2077" kann man bereits im aktuellen "Night City Wire" sehen.

Der firmeneigene "Cyberpunk"-Stream erklärte auch die Inhalte des Patches 1.6. im Detail. Unter anderem an Bord: Inhalte, Waffen und Quests, die von der "Cyberpunk"-Anime-Serie "Edgerunners" inspiriert sind. Diese startet am 13. September bei Netflix. Darüber hinaus ermöglicht das Update unter anderem plattformüberreifende Fortschritte, ein Kleidungs-Transmog-System und spielbare Arcade-Automaten.