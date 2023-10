Eigentlich hatte Donald Trump Truth Social als Twitter-Alternative ins Leben gerufen, um sich an seine Anhänger zu wenden. Doch nun ist auch das Wahlkampfteam des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden auf der Plattform aktiv. "Bekehrte sind willkommen", teilte man mit.

Das erste Posting gibt die Richtung vor: "So. Mal schauen, was das wird. Bekehrte sind willkommen." Dieser am Montag abgesetzte Post stammt vom Wahlkampfteam des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden, das unter dem Nutzernamen @BidenHQ nun auch auf Truth Social aktiv ist. Das Besondere: Die Onlineplattform wurde von seinem Vorgänger und Rivalen Donald Trump ins Leben gerufen.

Im Anschluss veröffentlichte der Account mehrere Videoclips, in denen Trumps Gegner innerhalb der republikanischen Partei, Ron DeSantis und Nikki Haley, Kritik am Rechtspopulisten üben. Auf X (ehemals Twitter) hat Bidens Wahlkampfteam den neuen Social-Media-Auftritt ebenfalls augenzwinkernd kommentiert: "Wir haben uns gerade bei Truth Social angemeldet, vor allem weil wir dachten, dass es sehr lustig werden würde."

Im November 2024 will Joe Biden für die Demokraten kandidieren und für eine zweite Amtszeit gewählt werden. Donald Trump hingegen gilt als haushoher Favorit im parteiinternen Auswahlverfahren der Republikaner. Sollte er sich als Herausforderer durchsetzen, stände eine Neuauflage des Präsidentschafts-Duells von 2020 an.

Trump ist zurück auf X

Im Februar 2022 startete Truth Social als Twitter-Alternative und sollte vor allem rechtsgerichtete User ansprechen. Nach dem Sturm aufs US-Kapitol am 6. Januar 2021 in Washington wurde Donald Trump von den bekannten Plattformen Twitter, Facebook und YouTube verbannt. Inzwischen wurden die Sperren aufgehoben, Trump setzt jedoch weiterhin vor allem auf Truth Social, um seine Anhängerschaft anzusprechen.

Im August folgte zwar Trumps Rückkehr auf X, allerdings postete er seitdem lediglich sein Polizeifoto und verwies auf seine Website. Weitere Tweets bekamen seine über 87 Millionen Follower seitdem nicht zu lesen. Im wieder freigeschalteten Profil fehlen Trumps Posts vom Tag des Kapitol-Sturms, die zu der Sperre führten. Auf Truth Social folgen dem Ex-Präsidenten lediglich 6,43 Millionen Menschen.