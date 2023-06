2022 avancierte "Dahmer" zum großen Netflix-Erfolg. Bereits seit längerem ist bekannt, dass Staffel zwei der Reihe nicht mehr von Jeffrey Dahmer, sondern den berüchtigten Menendez-Brüdern handeln wird. Nun steht zudem fest, wer in "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" die Hauptrollen übernimmt.

Seit Anfang Mai ist klar: Die polarisierende True-Crime-Serie "Monster" geht in die zweite Staffel - diesmal ohne Serienmörder Jeffrey Dahmer. Stattdessen stehen die Taten der Menendez-Brüder im Fokus. Bekannt ist nun auch, um wen es sich bei den neuen Hauptdarstellern der Netflix-Serie handelt: Die Schauspieler Cooper Koch (26, "Power Book II: Ghost") und Nicholas Alexander Chavez (23, "General Hospital") mimen das mordende Geschwistergespann Erik und Lyle Menendez in der Fortsetzung "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story". Zu weiteren Castmitgliedern hält sich Netflix derzeit noch bedeckt.

Staffel zwei folgt auf "Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" - laut Netflix die zweiterfolgreichste englischsprachige Serie des Streamers. "Dahmer" erzählt vom grausamen Werk von Jeffrey Dahmer. Der US-Amerikaner, dargestellt von Evan Peters, ermordete 17 junge Männer, bewahrte Leichenteile in seiner Wohnung auf, verging sich an den bereits toten Opfern und ließ sich zu kannibalistischen Akten hinreißen. All das zeigt die kontrovers diskutierte Serie recht schonungslos. Dennoch ergötzt sich "Dahmer" nicht an expliziten Bildern, sondern beleuchtet auch das Leid der Familien der Opfer, die Zerrissenheit von Dahmers Vater (Andrew Shaver) und das Versagen der Behörden und der Polizei.

"Monsters"-Teaser gibt schaurigen Vorgeschmack

Ein erster Teaser zu "The Lyle and Erik Menendez Story" gab bereits im Mai einen Vorgeschmack auf das, was True-Crime-Fans nach "Dahmer" erwartet. In dem Video hört man den Notruf vom 20. August 1989, in dem Lyle Menendez der Polizei unter Tränen vom Tod seiner Eltern berichtet. Ein offizieller Starttermin der Serie ist noch nicht bekannt.

Der Fall der Menendez-Brüder, die im Alter von 21 und 18 Jahren ihre eigenen Eltern getötet haben, ist komplex. Das Hauptargument der Verteidigung war, dass die Geschwister aus Angst und Notwehr gehandelt hätten. Schließlich habe der Vater sie über einen längeren Zeitraum sexuell missbraucht. Insgesamt gab es drei Prozesse, bis die Geschwister schließlich zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt wurden. Sie sitzen bis heute im Gefängnis.