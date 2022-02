Im alljährlichen "Nachspiel" knöpften sich Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die Camper ein letztes Mal vor. Während es zwischen den Kandidaten gewaltig krachte, rührte Hartwich mit seinem tränenreichen letzten Dschungel-Auftritt.

Neun Jahre moderierte Daniel Hartwich an der Seite von Sonja Zietlow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL. Doch 2023 wird der 43-Jährige nicht mehr in den Dschungel zurückkehren. Bereits im Verlauf der zu Ende gegangenen 15. Staffel hatte Hartwich seinen Ausstieg immer wieder angedeutet: Als die Show an zwei Donnerstagen in die Primetime vorverlegt wurde, kommentierte er etwa: "Was soll da noch kommen? Jetzt kann ich auch aufhören." Inzwischen ist der Abschied des zweifachen Vaters bestätigt - Grund für sein Dschungelcamp-Aus sei, dass seine Familie ihn aufgrund der Schulpflicht zukünftig nicht mehr zur Aufzeichnung begleiten könne.

Mit der zweiten Rückschau-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel" am Sonntagabend wollten Sonja Zietlow und Daniel Hartwich dieses Mal also nicht nur neues Öl ins (Dschungel-)Feuer gießen, sondern auch den letzten IBES-Auftritt des Moderators gebührend zelebrieren. "Ich möchte mich heute darauf konzentrieren, mich zu bedanken. Wenn ich mich jedoch bei allen bedanken würde, die es verdient hätten, könnte das eine Sendung füllen. Deswegen möchte ich mich auf die wichtigsten Leute beschränken", ließ Hartwich sein Publikum wissen.

"Danke für neun unvergessliche Jahre"

"Ich weiß, dass ich die Sendung unter den ungünstigsten Umständen übernommen habe. Sie wissen, dass es ein trauriger Grund war", fuhr er fort. Hartwich moderierte das Format seit der siebten Staffel im Jahr 2013, nachdem sein Vorgänger Dirk Bach am 1. Oktober 2012 überraschend verstorben war. "Mein allergrößter Dank geht an Sonja, die es mir 2013 so leicht gemacht hat, obwohl es für sie auch schwer war. Es war eine irre Zeit, es war ein irres Abenteuer. Und ich kann mir niemanden vorstellen, mit dem ich das lieber gemacht hätte. Vielen Dank, ich werde das ewig in meinem Herzen tragen."

Nach solch emotionalen Worten hatte nicht nur Daniel Hartwich feuchte Augen - auch seine Co-Moderatorin war zu Tränen gerührt. "Danke für neun unvergessliche Jahre", schluchzte Zietlow und schloss ihren Kollegen in die Arme.

Deutlich weniger harmonisch lief hingegen das Aufeinandertreffen der diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten ab. Auch der Sieger der 15. Staffel, der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat Filip Pavlovic, lieferte sich einen heftigen Schlagabtausch mit seinem Dschungelflirt Tara Tabitha. Während die Influencerin behauptete, sie und Filip seien sich bereits vor Start der Sendung in Südafrika nähergekommen, stritt der 27-Jährige das angebliche Stelldichein vehement ab.

Ein Kuss oder kein Kuss, das ist hier die Frage

Zwar habe er vor Aufzeichnungsbeginn einen Abend mit der Österreicherin verbracht, jedoch sei die gesamte Zeit auch sein bester Freund mit im Raum gewesen. "Wir sind uns weder körperlich nähergekommen, noch haben wir uns geküsst. Tara hat am nächsten Tag noch mal geschrieben, ob ich mit Serkan vorbeikommen möchte, ich habe es abgelehnt", so der Dschungelkönig.

Seine Version der Geschichte könne er sogar "mit Instagram-Verläufen" belegen. Das schien Tara jedoch herzlich wenig zu interessieren: "Ich weiß nicht, mit wem du im Schlafzimmer gelegen hast mit geschlossener Tür und wen du geküsst hast. Anscheinend war es jemand anders", wetterte sie. Die 28-Jährige schoss weiter: "Bleib bei deiner Geschichte, es ist mir egal, ich weiß, was war. Ich erzähle die Wahrheit. Warum soll ich das erfinden?"

Klare Sache für den Staffelgewinner: "Du hast im Camp schon so viel erfunden!" Sichtlich gekränkt mutmaßte Tabitha, Filip habe sie nach seinem Sieg schlichtweg nicht mehr gebraucht. Nachdem der Hamburg immer wieder beteuerte, das Treffen sei rein platonischer Natur gewesen, lautete das Fazit des Wiener Reality-Sternchens: "Okay, wir haben uns nicht geküsst. Ich habe mir alles eingebildet. Er ist der König, bitte."