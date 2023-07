Die Trennung ihrer Mutter Iris Klein von Ex Peter hat Daniela Katzenberger in ein tiefes Loch fallen lassen. Die 36-Jährige offenbart in ihrer Reality-Doku jetzt, dass sie wegen des Fremdgeh-Skandals sogar daran dachte, ihre eigene TV-Karriere aufzugeben.

Das Ehedrama ihrer Mutter Iris Klein hat Daniela Katzenberger heftiger getroffen, als bisher bekannt war: "Ich bin wirklich viel gewohnt: Schlagzeilen, besch..ssene Kommentare, irgendwelche Gerüchte, aber das war eine Zeit, in der war ich bedient", offenbart die 36-Jährige in der aktuellen Folge von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" (mittwochs, 20.15 Uhr, RTLZWEI).

Anfang des Jahres trennte sich Iris Klein (56) nach fast 20 Jahren Ehe von ihrem gleichaltrigen Mann Peter Klein. Der soll am Rand des Dschungelcamps in Australien eine Affäre mit der Schauspielern Yvonne Woelke (41) gehabt haben, was beide bestreiten. Es folgte ein erbitterter Rosenkrieg mit heftigen Attacken in den Medien.

Daniela Katzenberger konnte Iris' Tränen kaum ertragen

Wenn die "Katze" daran denkt, graut es ihr noch heute - denn auch ihr Name fiel im Zusammenhang mit dem Fremdgehskandal immer wieder. "Ich hatte keinen Bock mehr", gesteht die 36-Jährige jetzt. Der Stress sei sogar so weit gegangen, dass sie sich ernsthaft Gedanken darüber gemacht hat, alles hinzuschmeißen und abzutauchen: "Ich mache nie wieder Fernsehen, ich hasse euch alle!", sei ihr durch den Kopf geschossen.

Zudem hatte der Reality-Star mit Schuldgefühlen gegenüber ihrer Mutter zu kämpfen. An manchen Tagen habe sie deren Tränen kaum noch ertragen können, gesteht sie: "Ich habe gedacht: Jetzt hör doch mal auf zu heulen, guck doch mal nach vorne! Das macht mich so wütend - obwohl es eigentlich so schlimm ist, dass man das denkt", sagt die "Katze".

Iris Klein: "Ich habe Daniela in Dubai mit Lucas verkuppelt"

Damit die Laune steigt, bucht Daniela eine Stylistin für Iris, die "die letzten schlimmen Monate wegschminken" soll. Der Plan: Daniela will schöne neue Fotos von ihrer Mutter für eine Dating-App machen: "Sexy, aber elegant". Iris' Laune steigt bei der Fotosession deutlich. Während Daniela ihr gängige Kürzel beim Online-Dating erklärt, etwa: ONS = One Night Stand, weist Iris ihre Tochter darauf hin, dass ja sie damals Amor für Daniela und Lucas gespielt hat: "Ich habe Daniela in Dubai mit Lucas verkuppelt", erklärt die 56-Jährige stolz.

Dabei war Daniela damals so gar nicht auf Flirten eingestellt, wie sie sich erinnert: "Ich habe den Lucas voll hässlich kennengelernt. Er war voll gestylt, der geputzte Grieche, und ich war mega unfreundlich zu dem, der allererste Eindruck war nicht perfekt." Doch davon ließ sich Lucas bekanntlich nicht abschrecken. Seit Februar 2014 ist er mit Daniela zusammen, zwei Jahre später wurde (im TV übertragen) geheiratet, Tochter Sophia ist sieben Jahre alt.

"Wenn die Leute wüssten, wie du bist ..."

Eines der Ehegeheimnisse von Daniela und Lucas: regelmäßig Zeit zu zweit verbringen. In dieser Woche lädt Lucas seine Frau auf Mallorca zu einem Kreativ-Ausflug ein: Sie sollen zusammen mit ihren eigenen Händen Keramik töpfern. Daniela freut sich: "Eine Schweinerei machen ist immer geil! Du kriegst ein Titten-Tässchen", scherzt sie.

Wie gut, dass der 55-Jährige den Humor seiner "Katze" versteht: "Wenn die Leute wüssten, wie du bist ...", frotzelt er. Und noch etwas beeindruckt den Sänger an seiner Frau: "Die sieht aus wie ein Püppchen, aber die kann wie ein Bauarbeiter rülpsen", sagt Lucas Cordalis und grinst.

Tränen der Rührung bei der Katze

Daniela kann aber auch giftig werden, wie in einer anderen Szene deutlich wird. Als Lucas bei einem Interview an ihren Haaren riecht, staucht die "Katze" ihren Mann zusammen: "Hör auf! Das ist ne Frisur. Kannst du mal aufhören, die anzulecken?", motzt sie genervt. Lucas verteidigt sich: "Ich habe die nicht angeleckt, ich habe nur daran gerochen, ob du deinen Kopf gewaschen hast in den letzten paar Tagen." Daniela ist weiter bockig: "Ich hasse das! Ich habe die gestern gewaschen, riech! Können wir das später klären, ob ich einen Stinkmuffel hab?", beendet sie die Diskussion. Am Ende können beide aber schon wieder über die Situation lachen.

Und als Lucas Daniela dann in einer einsamen Bucht mit Snacks, pinfarbener Deko, Kerzen und einem Monitor überrascht, ist sogar die Katze einmal sprachlos. Hier sieht Daniela zum ersten Mal das Video zu ihrem Song "So bin ich und so bleib ich". Vor Rührung fließen bei der 36-Jährigen die Tränen.