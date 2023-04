"Bunter" ging es auf dem "Traumschiff" selten zu: Kapitän Parger (Florian Silbereisen) wittert in der Osterfolge eine Meuterei, Bruce Darnell tritt als LGBTQIA+-Botschafter auf, und Ingolf Lück verkörpert einen kauzigen Hypochonder, der vom Feminismus noch überzeugt werden muss.

Ausladende Gesten und wirkunsvolle Auftritte sind seine Spezialität: Bislang setzte Bruce Darnell dieses Talent vornehmlich als Castingshowjuror, Choreograf, Model und Moderator ein. Aber auch das Deck des ZDF-"Traumschiffs" ist eine Bühne, die der charismatische US-Star zu nutzen weiß. So bunt, so schillernd, so weltoffen, so tolerant wie in der Ostersonntagsfolge (Reiseziel: Vancouver) kam der Unterhaltungsdampfer selten einmal angerauscht. Und Bruce Darnell, der sich passenderweise selbst spielt, hat daran entscheidenden Anteil.

Wie gut, dass er genau in dem Moment ins Bild tritt, als ein Teenager-Junge seine Hilfe braucht. Niklas (Levi Busch) entdeckt eine androgyne Seite an sich. Seinem Vater Rainer Chrom ( Herbert Ulrich) stößt das erst einmal sauer auf. Je näher sie der Küste Kanadas kommen, desto mehr scheint das Vater-Sohn-Verhältnis zu bröckeln. Dass Niklas heimlich Kleider seiner verstorbenen Mutter trägt - anfangs nur, um ihr näher zu sein -, kann und will Rainer einfach nicht verstehen.

"Nicht alle Männer, die gerne Frauenkleider tragen, sind auch schwul"

Auftritt Bruce Darnell! Der frühere GNTM-Juror trägt mit seinem ganz individuellen Charme zur Deeskalation bei. Schließlich setzt sich das Model auch privat für die Rechte der LGBTQIA+-Community ein. "Es ist nur ein dummes Klischee", beginnt Darnell im Film seine Motivationsrede, getragen von persönlichen Erfahrungen. "Nicht alle Männer, die gerne Frauenkleider tragen, sind auch schwul", räumt er mit Vorurteilen auf. Er ermutigt Niklas, sich selbst treu zu bleiben: "Du wirst schon herausfinden, wer und was du bist. Intoleranz hat nie etwas Gutes bewegt. Wir schon!", betont er und spielt damit auf die realen Erfolge an, die die Gesellschaft in Sachen Diversität und Toleranz in den vergangenen Jahren erzielte.

Schließlich traut sich Niklas, der Welt - und seinem Vater - sein wahres Ich zu zeigen. Rainer macht dann etwas, das sein Teenager-Sohn nie für möglich gehalten hätte. Der Witwer schlüpft selbst in das Kleid seiner Frau und flaniert in hohen Hacken durch den Speisesaal des Schiffes. Der Anlass? Natürlich die Abschlussrede von Kapitän Max Parger ( Florian Silbereisen) versteht sich ... oder will er Niklas vielleicht doch seine Liebe und Unterstützung beweisen?

Das "Traumschiff" auf Diversitäts-Kurs

42 Jahre sind seit der Jungfernfahrt des "Traumschiffs" im ZDF vergangen. Schon eine Weile schippert der Liebesdampfer auf der Diversitäts-Welle. Zuletzt spielten Uwe Ochsenknecht und Armin Rohde sehr rührig ein Pärchen - allerdings nur ein pseudo-schwules. Collien Ulmen-Fernandes, die Anfang 2021 die Rolle der Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado übernommen hat, steht ganz persönlich für den Wandel des Zeitgeists. "Unsere Produzentin, Beatrice Kramm, die Nachfolgerin von Wolfgang Rademann, ist sehr feministisch, ihr war wichtig, dass der neue Arzt eine Ärztin wird", erklärte sie im Interview mit der Agentur teleschau.

"Grundsätzlich" finde sie "gut, dass es beim "Traumschiff" mittlerweile einige Modernisierungsmaßnahmen gibt und trotzdem die Seele und der Kern des Formats erhalten bleiben". Ein Spagat natürlich. Die Quotenentwicklung wird zeigen, ob er den Macherinnen und Machern gelingt.

Die setzten in der aktuellen Osterfolge auch wieder auf schrullige Nebencharaktere. Ingolf Lück gibt diesmal ein Paradebeispiel ab. In der Rolle des Hypochonders Jens Kessler hadert er mit einem ganz bestimmten Crew-Mitglied. Die Zweifel an der Kompetenz der neuen, jungen - und vor allem weiblichen - Schiffsärztin führen zu besonderen Symptomen: Es kommt zu einer Panikattacke, gemischt mit einem Hauch von Antifeminismus. Ihr fehle es schließlich an einem "gerüttelten Maß an medizinischer Erfahrung".

Da bleibt nur eins: "Wenden Sie das Schiff! Ich reise ab!" Leichter gesagt als getan ... Eine Sorge bleibt ihm aber wohl oder übel während der ganzen Reise: "Ich muss mir eingestehen, dass der Gedanke, mich im Fall der Fälle komplett meiner Kleidung entledigen zu müssen - vor einer jungen Frau ... das könnte sie den Rest ihres Lebens nachhaltig prägen", brabbelt er verlegen vor sich hin. Ingolf Lück jedenfalls überzeugt in der Rolle des kauzigen Hypochonders und sorgt für die nötige Portion Humor nach einem Drehbuch von Jürgen Werner.

Florian Silbereisen ist mit Pilotenbrille die Coolness in Person

Es kriselt auch in der Kapitäns-Riege: Seit 2019 steuert Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger den ZDF-Quotendampfer. Ihm zur Seite steht Daniel Morgenroth als Staff Kapitän Martin Grimm. In der neuen Folge wird das Duo auf eine ernste Probe gestellt. Nach einem gemeinsamen Ausflug mit dem Wasserflugzeug kommt es zu einem Wortgefecht und zu einem Kajak-Unfall. Parger, mit Pilotenbrille auf der Nase, ist natürlich die Coolness in Person. Mithilfe seines Wasserflugzeugs kann er den gekenterten Staff Kapitän auflesen.

Beide stranden über Nacht in ihrer fliegenden Kiste. "Warum haben Sie mir eigentlich nicht gesagt, dass Sie das Angebot der Reederei bereits abgelehnt hatten, als wir in Vancouver an Land gingen?", stellt Silbereisen als Kapitän mit dem schönsten gerollten "R" seinen Kollegen an den Pranger. Grimm erhielt vor Kurzem das Angebot, ein eigenes Schiff zu übernehmen, ohne mit seinem Vorgesetzten zu sprechen. Parger zweifelt daraufhin an der Loyalität seiner Crew. Jedoch ohne Grund, wie es scheint: "Die Menschen hier sind eine Art Familie für mich", erklärt Grimm seine Entscheidung, zu bleiben. Letztlich geht es bei allem doch nur um Vertrauen, wie der Kapitän in seiner Abschlussrede so treffend zusammenfasst.

Bei der Reise ins kanadische Vancouver führte Eva Wolf Regie. Auch diesmal gilt die Grundregel, die Silbereisen einst so formulierte: "Der Zuschauer kann von der Couch aus in die entferntesten Regionen eintauchen und sich auf ein Happy End freuen."