Seit April kursiert in den sozialen Medien ein Clip von Rapper Drake, in dem scheinbar ein neuer Song namens "Heart On My Sleeve" mit Sänger The Weeknd zu hören ist. Dabei stammt das Lied gar nicht von dem erfolgreichen Rapper - sondern von einer Künstlichen Intelligenz.