Nachdem Sänger John Legend und seine Frau Chrissy Teigen im Januar eine Tochter auf die Welt begrüßen durften, überraschten sie nun ihre Fans mit einer weiteren Nachricht: Sie sind erneut Eltern geworden - dank einer Leihmutter.

Diese Neuigkeit überrascht viele Fans: Sänger John Legend und Model Chrissy Teigen haben bereits drei gemeinsame Kinder, ihre jüngste Tochter kam erst im Januar 2023 zur Welt. Nun - fünf Monate später - wurde die Familie um einen weiteren Sprössling vergrößert. Dank einer Leihmutter wurden Legend und Teigen Eltern eines Sohnes.

Diese Nachricht teilte die 37-Jährige auf Instagram mit, wo sie auch die ersten Aufnahmen von ihrem Sohn Wren Alexander zeigte, der am 19. Juni zur Welt kam. In einem längeren Text wurde das Model emotional, weil sie auch auf die "dunkelsten Stunden ihres Lebens" zu sprechen kam: Im Oktober 2020 musste sie im sechsten Schwangerschaftsmonat ihren ungeborenen Sohn Jack tot zur Welt bringen. "Nachdem ich Jack verloren hatte, dachte ich nicht, dass ich noch einmal selbst ein Baby in mir tragen könnte", begann sie ihren Beitrag.

"Danke für dieses unglaubliche Geschenk"

Nachdem sie und Legend 2021 eine Leihmutter-Agentur kontaktierten, beschloss das Paar, nochmal von selbst schwanger zu werden und starteten mit künstlicher Befruchtung - was bereits bei ihren ältesten Kindern Luna und Miles funktionierte.

Tatsächlich wurde Teigen erneut schwanger und brachte dieses Jahr ihre Tochter Esti Maxine zur Welt. Als sie Leihmutter Alexandra kennenlernten, beschloss das Paar, ihr viertes Kind durch sie zu bekommen. "Danke für dieses unglaubliche Geschenk, das du uns gemacht hast", schrieb Teigen auf Instagram.

Promis freuen sich mit John Legend und Chrissy Teigen

John Legend postete ebenfalls ein Foto auf seinem offiziellen Instagram-Account. Es zeigt den stolzen Vater mit all seinen vier Kindern. Darunter schrieb der Sänger ("All Of Me"): "Wren Alexander Stephens, unsere neue Liebe." Einige Prominente beglückwünschten Legend zu der freudigen Nachricht.

Schauspielerin Nina Dobrev ("Vampire Diaries") kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so für euch alle." "Modern Family"-Star Jesse Tyler Ferguson schloss sich an und hieß den kleinen Wren im Leben willkommen. Auch Uzo Aduba ("Orange Is The New Black") freute sich mit.