Im RTL-Kuppelformat "Die Bachelorette" entschied sich Sharon Battiste für Rosenkavalier Jan Hoffmann. Nun zeigt sich das Paar überglücklich im ersten Liebesurlaub.

"Alles sehr, sehr harmonisch bei uns, wir fühlen uns wohl", bestätigten Bachelorette Sharon Battiste und ihr Auserwählter Jan Hoffmann vor kurzem beim "Großen Wiedersehen" bei RTL. Dass das Siegerpärchen der diesjährigen "Bachelorette"-Staffel auch abseits der Kameras auf Wolke sieben schwebt, demonstrierte Battiste nun auch auf ihrer Instagram-Seite.

Dort teilte die 30-Jährige zunächst ein Bild, auf dem sie allein in der Kleinstadt Alcúdia auf Mallorca zu sehen ist. Dazu schrieb sie: "Grüße aus Spanien! Ich genieße hier magische, liebevolle und schöne Tage mit Jan und seiner Familie." Sie sei "unglaublich dankbar für alles und so happy wie schon lange nicht mehr". Anschließend postete die Ex-"Köln 50667"-Darstellerin ein kurzes Video, das sie und Hoffmann entspannt mit Getränk in der Hand zeigt. "Leicht einen sitzen und keine Termine", kommentierte Battiste ihren Clip.

Der Liebesurlaub in Spanien zählt zu den ersten gemeinsamen Auftritten des Paares seit der Aufzeichnung der RTL-Sendung in Ostasien. Da die Dreharbeiten meist längere Zeit vor der TV-Ausstrahlung stattfinden, müssen in der Show entstandene Beziehungen üblicherweise über mehrere Wochen hinweg geheimgehalten werden.