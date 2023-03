Der ehemalige Fußballprofi Bastian Schweinsteiger und seine Ehefrau Ana Ivanovic haben allen Grund zur Freude, denn sie erwarten erneut Nachwuchs. Mit einem Babybauchfoto begeisterte die 35-Jährige nun ihre Follower auf Instagram.

Aller guten Dinge sind drei: Zweimal wurden der frühere Bayern-Star Bastian Schweinsteiger und die ehemalige French-Open-Siegerin Ana Ivanovic bereits Eltern. Wie das Paar bereits im Februar mitteilte, erwarten die beiden nun erneut Nachwuchs. Das Baby soll im Frühjahr zur Welt kommen. Auf Instagram lässt die frühere Tennisspielerin ihre Follower an ihrem Familienglück teilhaben und präsentierte auf einem Foto stolz ihren wachsenden Babybauch.

Kind Nummer drei kommt

"Dankbar, gespannt, glücklich ... ich fühle all das in letzter Zeit", schrieb sie unter das Bild. Auf dem Foto ist die 35-Jährige auf einem Bett zu sehen. In einem weißen T-Shirt setzt sie ihren runden Bauch in Szene. Zahlreiche User kommentierten das Bild positiv, gratulierten Ivanovic und lobten sie für das schöne Foto.

Seit dem 12. Juli 2016 ist Ana Ivanovic mit Bastian Schweinsteiger verheiratet. Das Paar hat bislang zwei Söhne, die im März 2018 und August 2019 geboren wurden.