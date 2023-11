"Quarktaschen" seien ihre Brüste, so die unverblümte Beschreibung von "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Danni Büchner. Das sollte eine Beauty-OP nun ändern - und Fans der VOX-Dokusoap durften hautnah dabei sein. Intime Geständnisse der Walhmallorquinerin gab's obendrauf.

"Schiss vor den Schmerzen" habe sie, gab "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Danni Büchner (45) in der VOX-Dokusoap offen zu. In wenigen Stunden würde sie sich in einer Nürnberger Klinik unters Messer legen - für die Schönheit! Ob das denn mit ihrem "Body Positivity"-Image, das sie auf Instagram verbreite, zusammenpasse, wollte das Reporterteam wissen. Aber sicher, fand Danni, schließlich ginge es darum, sich "von innen" selbst zu lieben.

Würde es darum gehen, nichts mehr am Körper verändern zu wollen, dann dürfe sich auch niemand mehr die Haare färben, schminken oder die Nägel lackieren. Ein durchaus diskutabler Vergleich, aber Danni Büchner ist eben Danni Büchner und hat ihren eigenen Kopf.

Danni Büchner klagt über "Quarktaschen"

Spätestens seit sie ihre siebenjährigen Zwillinge Diego und Jenna abgestillt hatte und von ihren Brüsten eigener Aussage zufolge nur noch "Quarktaschen" übrig geblieben waren, hatte sie sich straffere, vollere Brüste gewünscht, erklärte die Reality-Darstellerin. Dass sie kürzlich 15 Kilo abgenommen und die Oberweite dadurch noch mehr Fülle verloren hatte, hatte den Wunsch nur verstärkt, und nun sollte es so weit sein.

Kurz vorher aber hatte sie plötzlich ungewöhnliche Fragen im Kopf: "Wer macht mir eigentlich den Po sauber?", überlegte sie angesichts der drohenden Bewegungseinschränkung kurz nach der OP. Sie würde gleich mal Sohn Volkan (21) fragen, der sie nach Nürnberg begleitet hatte.

Witzchen vom Sohnemann

Der war angesichts der Frage nicht gerade begeistert und hatte verständlicherweise auch wenig Lust, mit dem VOX-Team über die Brüste seiner Mutter zu reden. Als mentale Stütze machte er aber alles in allem einen guten Job. Er sei ohnehin "der Ruhepol in der Familie", beschrieb Danni ihren älteren Sohn. "Der atmet ja meistens nur. Den siehst du und hörst du nicht." Ein kleines Witzchen vor der OP konnte er sich dennoch nicht verkneifen: "Ich werd' dich nie vergessen", wiederholte er vor der OP die Worte seiner kleinen Schwester Jenna, die diese kurz zuvor am Telefon zu ihrer Mama gesagt hatte - um gleich von ihrer großen Schwester Joelina (24) belehrt zu werden: "Das ist keine Beerdigung."

"Ich kam mir vor wie so ne Baustelle", kommentierte Danni danach das Gefühl, als der plastische Chirurg Sebastian Jachec die Markierungen für seine Schnitte auf ihrem Oberkörper anzeichnete. Und dann war es endlich so weit: Vier Stunden lang wurde Danni operiert, doch nach dem Aufwachen durfte Volkan zunächst nicht zu ihr. In den 40 Minuten Wartezeit wurde dem bis dahin ruhigen jungen Mann doch etwas mulmig. War die Operation etwa schiefgegangen?

Zum Glück nicht, auch wenn Danni große Schmerzen hatte. Doch die Freude über ihre um je 380 Gramm schwereren, noch bandagierten Brüste überwog. "Leute, ich hab' das Gefühl, ich hab' hier Berge!", ließ sie das Kamerateam wissen. "Ich glaube, wenn ich das Ergebnis sehe, dann brech' ich zusammen, dann wein' ich doll." Die Tränen kamen früher als gedacht: Als der Chirurg ihr kurz nach der OP entstandene Fotos zeigte, flossen sie nur so aus Danni heraus: "Oh Gott, sind das meine?!", fragte sie begeistert.

"Sie kann nicht stillsitzen"

Beim VOX-Besuch auf Mallorca vier Wochen später kamen auch die weniger schönen Aspekte der ganze Aktion zur Sprache. "Jetzt wird's richtig privat und eklig, aber es ist so - jeder, der das vorhat, muss das echt im Kopf behalten: Du kannst fast nix machen", erklärte Danni, als sie noch mal auf das Toilettenthema zu sprechen kam.

Wer ihr beim Gang aufs WC letztlich geholfen hatte, blieb ihr Geheimnis, wohl aber erfuhr man, dass ihre drei ältesten Kinder sich bemühten, ihr im Haushalt zur Hand zu gehen. Oft ohne Erfolg: "Wir reden von meiner Mutter, sie kann nicht stillsitzen", erklärte Tochter Jada (18) lachend. Den Heilungsprozess schien Dannis Unruhe zwar etwas zu verzögern, doch am Ende war sie glücklich über ihre Entscheidung - und ihr neues, ausgefülltes Dekolleté ...