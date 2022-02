"Er ist der Erste, den ich vom Berg runterschubsen würde!", beschwerte sich in Folge 2 der VOX-Datingshow "Prince Charming" Kandidat Bon (28) über Mitbewerber Manfred (33). "Der hat keine Contenance!" Auch die anderen Kandidaten hatten sich auf den bärtigen Hamburger eingeschossen, der um jeden Preis das Herz des Gay-Bachelors Kim (31) erobern wollte. "Schockverliebt", wie er nach eigener Aussage war, ließ er keine Gelegenheit aus, bei seinem Traummann aufzufallen. Tatsächlich gehörte Manfred zu den sieben Kandidaten, die der "Prinz" für das erste Gruppendate auswählte.

Das fand zwar in einem ansehnlichen Weinkeller statt, war ansonsten aber etwas bizarr: Nach dem gemeinsamen Anstoßen hatte jeder Kandidat exakt 2 Minuten und 15 Sekunden Zeit, um Kim im Vier-Augen-Gespräch von sich zu überzeugen, was vielleicht noch okay gewesen wäre, hätten nicht währenddessen die restlichen sechs Männer wenige Schritte weiter gestanden, zugeguckt und alles kommentiert. Sei's drum, immerhin war es ein Date, außerdem überreichte Kim am Ende Corey (33) einen goldenen Überraschungs-Umschlag, den er allerdings erst nach der Rückkehr in die Villa aufmachen sollte.

"Wer weiß, was der Abend noch so bringt ..."

Dort angekommen, verlas er vor versammelter Mannschaft die Einladung zum Einzeldate, das es in nur 30 Minuten selbst vorzubereiten galt. Wer denn der Glückliche sei, wollten alle wissen, und da die Botschaft keinen Namen enthielt, schloss Corey scharfsinnig: "Ich, denk' ich."

In Windeseile organisierte er ein Obst-und-Wein-Picknick am Strand, das sich vielversprechend mit tiefen Blicken und etwas Händchenhalten entwickelte. So vielversprechend, dass Corey mutig wurde: "Ich hab' mir ja nichts vorgenommen für heute, aber, ähm, ich würd' doch eigentlich schon mal ganz gerne küssen irgendwie. Wenn das okay für dich wäre ...?" War es blöderweise nicht: "Wer weiß, was der Abend noch so bringt ...", lautete Kims ausweichende Antwort, mit der sich Corey zunächst zufriedengab.

Als dann aber nach Einbruch der Dunkelheit die Stimmung noch romantischer wurde und es ans Verabschieden ging, folgte Versuch Nummer zwei: "Darf ich vielleicht ...?" Wieder nix: "Zu einem späteren Zeitpunkt? Ja?", lehnte Kim freundlich ab. Oje, oje, unangenehm ... Und gleichzeitig vorbildlich von Corey: Ist man sich nicht absolut sicher, was das Gegenüber möchte, ist Nachfragen definitiv die bessere Option als einfach draufloszupreschen.

Und noch eine Abfuhr ...

In der Villa allerdings behauptet Corey auf die neugierigen Nachfragen der anderen lieber, dass keiner von beiden einen Kuss-Vorstoß gewagt habe, denn, wie er im Einzelinterview zugab, etwas geschämt habe er sich ja schon. Da kam es ihm vielleicht sogar entgegen, dass schnell wieder ein anderer alle Aufmerksamkeit auf sich zog.

Während der "Gentlemen's Night", dem Pendant zur "Nacht der Rosen", die der geneigte Trash-TV-Fan aus den "Bachelor(ette)"-Formaten kennt, unterbrach Manfred nach kurzer Zeit das angeregte Gespräch, das sich zwischen Kim, Max (25) und Jan (26) entwickelt hatte, woraufhin Kim ihn jedoch erst mal vertröstete: "Gibst du uns noch zwei, drei Minuten?"

"Ich bin kein missgünstiger Pelikan"

Manfred war not amused über diese Abfuhr, während Max sich ins Fäustchen lachte: "Das war für mich 'n kleines Highlight." Und dann drängelte sich, von einigen anderen bestärkt, auch noch Robin (23) vor, da er in dieser Woche noch gar keine Chance auf ein Gespräch mit Kim gehabt hatte. Manfred aber gab sich nicht geschlagen: "Ich bin zum Kämpfen hier!"

Keine Frage, so langsam sind die Krallen ausgefahren in der Villa und der Kampf um "Prince Charming" wird ernster. Immerhin Jean-Cedric (33) gab sich noch friedlich und ließ die Welt wissen: "Ich bin kein missgünstiger Pelikan." Dafür wurde er am Ende der Show ebenso belohnt wie Corey, dem Kim seine Kuss-Avancen nicht übel genommen hatte und ihm noch mal versicherte, das Date als sehr schön empfunden zu haben. Gehen mussten stattdessen Programm-Manager Ash (27) und Polizist Lukas (23), woraufhin einigen die Tränen in die Augen schossen. So viel Emotion bereits in Folge 2? Das kann ja noch wild werden ...