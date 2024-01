Darts-Fans dürfen sich schon früh im Jahr auf ein wahres Spektakel freuen: Das Finale der Darts-WM 2024 findet zwischen Luke Littler und Luke Humphries statt. Bereits das Halbfinale sorgte für Begeisterung beim Publikum - und für gigantische Quoten beim Sender Sport1.

Mittlerweile müsste klar sein, dass Darts mehr ist als ein Zeitvertreib in einer Kneipe. Ein Blick auf die Darts-WM 2024 reicht vollkommen aus: 2,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die beiden Halbfinals beim Sender Sport1 (im Schnitt 1,49 Millionen). Erstmals wurde damit die Millionen-Marke im Schnitt und die Zwei-Millionen-Marke in der Spitze gebrochen. Übertragen wurden die Spiele zwischen Luke Littler und Rob Cross sowie anschließend zwischen Luke Humphries und Scott Williams live aus dem Londoner Alexandra Palace. Starke Zahlen gab es vor allem bei der werberelevanten Zielgruppe der Männer zwischen 14-49 Jahren: So war Sport1 in der Primetime mit 20,3 Prozent - und am Gesamttag mit 8,2 Prozent - erneut Marktführer.

Für Begeisterung bei Publikum und Zuschauern sorgt insbesondere der 16-jährige Luke Littler, der nach seinem traumhaften Lauf im Turnier am Mittwochabend im Finale gegen Luke Humphries sogar zum Darts-Weltmeister gekürt werden könnte - und das in seinem Debütjahr. Allein die Erfolgsgeschichte des jungen Engländers dürfte bei Sender Sport1 abermals für Traumquoten im Finale sorgen.

Der Countdown zum Finale auf Sport1 startet live um 18 Uhr im Free-TV. Ab 21 Uhr beginnt dann das heiß erwartete Aufeinandertreffen von Littler und Humphries. Zu sehen ist das Finale auch im kostenlosen Livestream auf Sport1.de, in den Apps und auf YouTube. Aus dem Londoner Alexandra Palace melden sich Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic.

Shooting-Star gegen Turnier-Favorit

Mit Luke Littler und Luke Humphries stehen zwei Engländer im Darts-WM-Finale. Über die Development Tour Order of Merit qualifizierte sich Shooting-Star Littler für die WM 2024. In der ersten Runde traf er auf den Niederländer Christian Kist, den er mit 3:0 schlagen konnte und gegen den er einen 3-Dart-Average von 106,12 spielte. Das ist der höchste Average, der je in einem Erstrundenmatch der Weltmeisterschaft gespielt wurde.

Als Favorit im Finale gilt jedoch Littlers Gegner und Vornamensvetter Humphries: Der 28-Jährige erspielte sich ab 2017 mehrere Jugendtitel der PDC, avancierte 2022 zum Spitzenspieler der Pro Tour und errang 2023 seinen ersten Major-Titel.