Im Rahmen eines Xbox Games Showcases hat CD Projekt Red neue Einblicke in die kommende "Cyberpunk 2077"-Erweiterung "Phantom Liberty" gewährt. Protagonist V kämpft darin ums Überleben - und bekommt noch mehr Hollywood-Prominenz zur Seite gestellt: Neben Keanu Reeves gibt sich auch Idris Elba ("Luther", "Pacific Rim") die Ehre.

Die für 26. September 2023 angekündigte "Cyberpunk 2077"-Erweiterung "Phantom Liberty" verspricht großes, digitales Kino zu werden. Das ist nicht nur der packenden Spionage-Thriller-Story geschuldet, in der für Hauptfigur V die Zeit tickt: "Ich sterbe. Nichts kann das aufhalten", sagt sie zu Beginn eines im Rahmen des jüngsten Xbox Games Showcase veröffentlichten Trailers, der dann doch noch Hoffnung auf Erlösung macht - sofern es gelingt, NUSA-Präsidentin Rosalind Myers aus dem gefährlichsten Bezirk von Night City zu retten: Dogtown.

Das Addon verspricht darüber hinaus jede Menge spielerischer Neuerungen wie Polizeiverfolgungsjagden, in deren Verlauf man beispielsweise Reifen (mit Kugeln oder Katana) zum Platzen bringen kann - und obendrein noch mehr Hollywood-Glamour: Neben "Matrix"-Star Keanu Reeves als Johnny Silverhand verpflichtete der polnische Publisher CD Projekt Red Hollywood-Star Idris Elba ("Luther", "Pacific Rim", "The Suicide Squad"). Der Brite schlüpft in die Rolle von Solomon Reed - "der einzige Charakter im Spiel, dem man noch trauen kann". "Phantom Liberty" erscheint nur für PC, PS5 und Xbox Series.