Festival-Lust statt Corona-Frust: Beim Coachella-Festival ist 2022 von der Pandemie nichts mehr zu spüren.

Zwei Jahre in Folge fiel das Coachella-Festival der Corona-Pandemie bereits zum Opfer. Damit ist nun Schluss. Ab 15. April vereint die legendäre Musikveranstaltung im kalifornischen Indio wieder globale Superstars mit ihren Fans vor der Bühne. Und die beste Nachricht für alle Musikenthusiasten: Corona scheint auf dem Open-Air quasi nicht zu existieren.

Laut der offiziellen Website der Veranstalter ist für die Teilnahme am Coachella-Festival kein Impfzertifikat nötig. Ebenso verzichten die Veranstalter in Anlehnung an die lokal geltenden Corona-Maßnahmen auf Tests und eine Maskenpflicht. Das Tragen eines Mundschutzes empfehlen die Veranstalter nur zum Schutz vor dem Wüstenstaub.

Bei der diesjährigen Ausgabe des Coachella-Festivals geben sich einmal mehr die Superstars der Musikbranche die Ehre. Zu den Headlinern gehören neben Harry Styles und Billie Eilish auch Kanye West und die Swedish House Mafia. Außerdem stehen Künstlerinnen und Künstler wie Doja Cat, 21 Savage und Megan thee Stallion auf der Bühne im Empire Polo Club. Die erste Coachella-Runde finden zwischen 15. und 17. April statt. Eine Woche später, von 22. bis 24. April, ist erneut für Festivalstimmung gesorgt.

Neben dem Coachella verzichtet auch ein weiteres großes US-Festival auf Corona-Beschränkungen. Wenn zwischen 29. April und 1. Mai unter anderem Carrie Underwood, Luke Combs und Brandi Carlile die Bühne des Stagecoach-Festivals rocken, wird man im Publikum des Country-Events wohl keine Corona-Masken sehen.