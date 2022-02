Drei Jahre lang kam die Verleihung der Oscars ohne Moderatorin oder Moderator aus. Nun sollen gleich drei Frauen auf der Bühne stehen: Medienberichten zufolge werden Amy Schumer, Regina Hall und Wanda Sykes die Veranstaltung am 27. März moderieren. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Es fühlt sich an wie ein weiteres Stück der lang ersehnten alten Freiheit: Wenn am 27. März die 94. Academy Awards verliehen werden, wird es endlich wieder eine Moderation geben. Angeblich sollen sogar gleich drei Frauen auf der Bühne im Dolby Theatre in Los Angeles stehen: Amy Schumer ("Dating Queen"), Regina Hall ("Girls Trip") und Wanda Sykes ("The Upshaws"). Das geht aus Berichten des US-Branchenblatts "Variety" sowie der Tageszeitung "The New York Times" hervor.

Schumer kündigt "große unterhaltsame Neuigkeiten" an

Den Berichten zufolge befinden sich die Comediennes Schumer und Sykes sowie die Schauspielerin Hall derzeit in finalen Verhandlungen. Offiziell bestätigt wurde die Meldung bislang allerdings nicht: Die Moderatoren oder Moderatorinnen würden am Dienstagmorgen (Ortszeit) in der Talkshow "Good Morning America" offiziell bekannt gegeben, teilte der ausrichtende Sender ABC mit. Schumer, Hall und Sykes wollten sich ebenfalls nicht zu den Gerüchten äußern: Am Sonntag postete Schumer lediglich eine Instagram-Diashow mit einigen ihrer größten Karrierehöhepunkte. In der Bildunterschrift kündigte sie "große unterhaltsame Neuigkeiten" an.

So viele Frauen wie noch nie

Nachdem die Verleihung in den vergangenen drei Jahren ohne Moderation ausgekommen war, hatte Produzent Will Packer ("Girls Trip") für dieses Jahr eigentlich eine dreiaktige Struktur geplant: Dabei hätte in jeder Stunde ein anderes Moderatorenpaar auf der Bühne stehen sollen. Zu den potenziellen Kandidaten für den Job hätte unter anderem der "Mad Men"-Star Jon Hamm gezählt, heißt es in dem "Variety"-Artikel. Laut einem Artikel von "The Hollywood Reporter" haben seit 35 Jahren nicht mehr drei Personen die Moderation übernommen. Außerdem werde es das erste Mal sein, "dass so viele Frauen an einem einzigen Abend die Moderation übernehmen". Weiter heißt es in dem Artikel, dass die drei Frauen jeweils einen einstündigen Block übernehmen sollen.

Der letzte Moderator der Oscar-Verleihung war Jimmy Kimmel im Jahr 2018. Zuvor hatten unter anderem Chris Rock und Ellen DeGeneres den Job übernommen. In den vergangenen Jahren wurden die Preise stattdessen von einer Vielzahl Schauspielerinnen und Schauspielern verliehen.

Die Oscar-Verleihung sollte ursprünglich am 27. Februar stattfinden. Wegen der weiter anhaltenden Corona-Pandemie wurde sie allerdings auf den 27. März verschoben. Zu den Nominierten zählen unter anderem Kristen Stewart für ihre Hauptrolle in "Spencer", Andrew Garfield für seine Hauptrolle in "Tick Tick... Boom!", Ariana DeBose für ihre Nebenrolle in "West Side Story" und Ciarán Hinds für seine Nebenrolle in "Belfast". Als bester Film wurden unter anderem "Belfast" von Kenneth Branagh, "Dune" von Denis Villeneuve sowie das Netflix-Drama "The Power of the Dog" von Jane Campion nominiert.