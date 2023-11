Im Rahmen der firmeneigenen Messe BlizzCon stellte Blizzard auch die erste Erweiterung für "Diablo IV" vor. "Vessel of Hatred" erscheint Ende 2024 mit einer neuen Region und einer Klasse, wie es sie noch nie gab im populären Rollenspieluniversum. Die Spekulationen laufen seitdem auf Hochtouren.

"Gefäß des Hasses" - so lautet die Übersetzung der ersten Erweiterung für "Diablo IV". Die Kampagne von "Vessel of Hatred" soll die im Hauptspiel erzählte Geschichte fortsetzen. Spieler erfahren mehr über das Übel Mephisto und seine finsteren Pläne für den Schauplatz des diabolischen Geschehens, Sanktuario.

Die Erweiterung bringt mit dem Dschungel Nahantu eine neue Region ins Spiel. Blizzard verspricht außerdem "eine völlig neuen Klasse, die es im Diablo-Universum noch nie zuvor gab". Mit letzterer sollen auch neue Spielmöglichkeiten einher gehen. Bisher ist die Klasse nur unter dem Codenamen "Spiritborn" bekannt. Dataminer vermuten, dass es sich um eine naturverbundene Klasse handeln könnte, weil im Code das Wort "Dornen" gefunden wurde. Mehr Infos soll es bei einem anstehenden Campfire Chat im Sommer 2024 geben. Bis zur Veröffentlichung muss sich die "Diablo IV"-Community noch länger gedulden: "Vessel of Hatred" ist erst für Ende des kommenden Jahres angedacht.

So geht die Saison des Blutes weiter

Auch Neuigkeiten dazu, was in den nächsten Wochen für "Diablo IV" geplant ist, wurden bei der BlizzCon verraten. Mit der Vampirjägerin Erys gilt es, in der "Saison des Blutes" eine neue Bedrohung in Sanktuario zu bekämpfen. Das saisonale Ereignis der Bluternte finden in mehreren Regionen der Spielwelt statt und lockt mit wertvoller Beute.

Blizzard signalisierte in diesem Zusammenhang, dass man die Anregungen der Community ernst genommen habe und in Zusammenarbeit mit den Spielern "zahlreiche Vereinfachungen" umgesetzt wurden. Dazu zählen schnellere Reittiere, Prämien durch Ruhm, Verbesserungen der Albtraum-Dungeons, 40 Prozent schnellere Stufen-Aufstiege und gezieles Farmen von einzigartigen Gegenständen mit fünf neuen und wiederkehrenden End-Bossen. Die Kampagne kann zudem auf Wunsch nach Abschluss des Prologs übersprungen werden.

Weitere Neuerungen für die nächsten Wochen sind fünf neue bösartige Ringe, ein Vorschaufenster für Verzauberungen des Okkultisten, die Bestenlisten mit wöchentlichen Herausforderungen in Saison 3 und der zeitlich begrenzte Endgame-Event Mittwinterpest. Diese digitale Pest soll ab 12. Dezember in Sanktuario wüten.

Zu den weiteren Ausblicken auf das Blizzard-Portfolio zählte die "World of Warcraft"-Erweiterung "The War Within", welche spätestens zum Jahresende 2024 erscheinen soll. Die Erweiterung ist eine von vorerst drei DLCs im Rahmen einer neuen Serie namens "Worldsoul Saga". 2024 soll auch der neue Co-op-Modus Schlachtfeld-Duos in "Hearthstone" zur Verfügung stehen. Bei "Overwatch 2" kommt Mauga als neuer Tankheld hinzu.