Neuer Sendeplatz, neue Staffel, neues Glück: Am Sonntagabend setzte Joachim "Joko" Winterscheidt in seiner originellen Quizshow "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) wieder seinen Moderationsjob aufs Spiel. Wie gewohnt versuchten drei Promis - Rapper Sido, Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz - sowie eine Normalo-Kandidatin, die Konkurrenz auszustechen, um die Sendung in der kommenden Woche zu übernehmen. Am Ende setzte sich tatsächlich Wildcard-Kandidatin Helena durch - zum ersten Mal überhaupt bei WSMDS. Der Triumph der 26-Jährigen ließ sogar Sprücheklopfer Joko fassungslos zurück.

Aber der Reihe nach: Was dem Noch-Moderator offensichtlich nicht klar war: Bei der Show, in der Joko die Ausscheider firdmsl aufwendig inszeniert ins "Dschungelcamp" verfrachtete, traf er nicht zum ersten Mal auf Helena - die beiden waren sich schonmal begegnet. "Ich habe dir mal am Hauptbahnhof Geld geliehen", half die Schauspielerin dem perplexen Entertainer auf die Sprünge. "Du hattest gar nichts dabei und hast mich angesprochen." Diese Parkautomat-Schulden wollte Joko nicht auf sich sitzen lassen - und fragte nach ihrem Paypal-Konto.

Für die Promis lief es weniger gut. Bill Kaulitz ("Ich bin nur bis zur achten Klasse zur Schule gegangen. Und ich wohne seit zwölf Jahren in Amerika. Und ich bin gestern erst eingeflogen und habe Jetlag.") und Jasna Fritzi Bauer mussten vorzeitig die Segel streichen.

Sido hatte die Lacher auf seiner Seite, als er die Frage "Welches in Deutschland zu findende Gebäude diente wohl als Vorlage für das Logo von Walt Disney?" mit "Brandenburger Tor" beantwortete - richtig wäre Schloss Neuschwanstein gewesen. Eine der wenigen Momente, in denen der Rapper zügig buzzerte. Ansonsten fürchtete er, zu langsam für die Show zu sein. Vielleicht hätte er auch nicht im Vorfeld kiffen sollen, wie er einräumte. Als es im Spiel "Da habe ich doch Prompter die Antwort vergessen" um den Einzug ins Finale ging, hatte Sido das Nachsehen - Helena gewann haushoch.

Joko. "Ich bin so ein Idiot!"

Das Finale wurde schließlich zur Zerreißprobe für die Nerven der Beteiligten. Joko bekam einen kurzen Wutanfall, als ihm bei der Frage "Welches Broadway-Musical wird seit Oktober 2022 in Hamburg aufgeführt?" die Konzentration flöten ging. Statt "Hamilton" schrieb er "Hamlet" auf. "Das ist der besch...ste Flüchtigkeitsfehler meines Lebens. Das ist doch kein Musical", schimpfte er. "Ich bin so ein Idiot!"

"Das hat es wirklich noch nie gegeben, so ein Finale", konstatierte Final-Moderatorin Katrin Bauerfeind. Bei der alles entscheidenden Frage nach dem Namen des ersten Hundes im All war Joko dann komplett aus dem Konzept gebracht. "Ich will nicht so verlieren", haderte er, als er durchs Studio tigerte. Doch Helena wusste die richtige Antwort, nämlich "Laika" - und schrieb WSMDS-Geschichte. Als erste Wildcarderin stahl sie die Show - und darf sie in der kommenden Woche nun selbst moderieren.