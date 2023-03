Bei Familie Mester sorgt Beaglewelpe Summer für reichlich Chaos: Wenn sie etwas stört, beißt die junge Hündin gern kraftvoll zu - auch schon mal in den Ärmel von Sohnemann Bastian. Martin Rütter mahnt, dass hier dringend Frustrationstoleranz trainiert werden muss.

Stress im Sauerland: In der aktuellen Folge von "Martin Rütter - Die Welpen kommen" (sonntags, 17 Uhr auf RTL) ist Beaglewelpe Summer außer Rand und Band. Familie Mester - Mutter Christiane, Vater Christian und die beiden Söhne Malte und Bastian - wird von dem kleinen Wirbelwind ordentlich auf Trab gehalten. Zwei Probleme hat die junge Hündin entwickelt: Wenn ihr etwas nicht behagt, wie etwa gestreichelt werden, beißt sie herzhaft zu.

Vor allem die Finger von Frauchen Christiane müssen darunter leiden: "Das geht manchmal bis aufs Blut", sagt sie. Doch so richtig böse sein kann sie deshalb auf Summer nicht: "Ich glaube, das ist für Summer auch eine Art Beschäftigung und auch ein kleiner Liebesbeweis", vermutet sie. Das sieht "Hundeprofi" Martin Rütter jedoch ganz anders: "Ich glaube, dass Christiane das nicht ernst genug nimmt", sagt Martin Rütter, "Summer ist ganz unverschämt!" Dass der Welpe am Ärmel von Sohn Bastian (10) herumzerrt und hineinbeißt, würde er sofort unterbinden, denn: "Sie benutzt einen Menschen als Spielzeug. Das geht gar nicht!"

Martin Rütter glaubt, den Grund für Summers Beißattacken zu kennen: "Sie hat keine Frustrationstoleranz gelernt", so der Hundetrainer. Diese sei aber enorm wichtig für jeden Hund: "Es muss ihr klar sein: Es gibt Dinge, die kriegst du einfach nicht", sagt er.

Opa Mester erzieht Summer auf seine Art

Auch der schon etwas ältere Dackel Baron, der Christianes Vater gehört, muss die wilde Summer aushalten, denn: Dackel nebst Herrchen passen für einen Nachmittag auf Summer auf. Familie Mester will sich einen Kinofilm anschauen. Christiane gibt ihrem Vater vor der Abfahrt exakte Anweisungen, wie er den Beaglewelpen füttern soll. Aus Angst, dass Summer Futterneid auf Baron entwickeln könnte, soll das in getrennten Räumen passieren. Eine gute Idee, findet Martin Rütter: "Wenn der Beagle eine Sache wichtig findet, dann ist es Fressen. Warum sollte man jetzt ein Risiko eingehen, dass die Hunde sich in die Haare kriegen am Futternapf?", so der "Hundeprofi".

Opa Mester erledigt die Hausaufgabe aber auf seine Art: Summer frisst und Dackel Baron ist dabei ebenfalls im gleichen Raum. "Ihm macht das gar nichts. Er ist nicht futterneidisch", sagt der Opa. Martin Rütter kommt das Verhalten sehr bekannt vor. Auch sein eigener Vater ignoriert wohl schon mal dessen Hunde-Erziehungstipps: "Das könnte bei meinem Vater genau so sein", erzählt der "Hundeprofi" und lacht, "da gibt es ein Riesen-Regelpaket und er: 'Jau!' und dann 'Auf Wiedersehen.' Das sind dann immer so Momente, da könnte ich meinen Vater echt würgen!", scherzt Rütter.

Christiane kennt die Eigenschaften ihres Vater als Dogsitter offensichtlich auch schon gut. Als er der Familie erzählt, wie gut beide Hunde sich beim Fressen gezeigt hätten, ist sie ihm nicht böse, dass er ihre Regel ignoriert hat: "Opa macht das so, wie er es für richtig hält, und das muss man dann so nehmen, wie es ist", sagt sie schulterzuckend. Immerhin sei ja auch alles gut gegangen. Martin Rütter muss grinsen: "Sie ist ja echt gelassen geblieben!", lobt er Christiane. Vielleicht kann Welpe Summer sich ja auch etwas von der Gelassenheit von Opa abschauen?