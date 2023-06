Im Juni gibt es bei ZDFinfo und in der ZDFmediathek: Pizza, Bier und Ketchup! Mit verschiedenen Formaten geht es bei den Mainzern im Sommer um die Lebensmittelindustrie. Dabei steht die Dokureihe "Eat Me! - Das große Geschäft mit dem Essen" besonders im Fokus.

Grillen, ohne ein gekühltes Bier? Filmabende ohne Chips und Süßigkeiten? Für manche unvorstellbar. Die Lebensmittelindustrie befeuert die Gelüste und Gewohnheiten natürlich, mögen diese auch noch so ungesund sein. In jedem Supermarkt gibt es Produkte von internationalen Konzernen zu kaufen, es gibt Sojasaucen, die in über 100 Ländern im Regal stehen. Macht so etwas wirklich Sinn? - In Zeiten von Klimakrise und Wegwerfgesellschaft werden die fatalen Folgen und die daraus resultierenden Fragestellungen immer stärker fokussiert: Wie werden Lebensmittel hergestellt, und was geschieht hinter den Kulissen dieser Industrie? Die Dokureihe "Eat Me! - Das große Geschäft mit dem Essen" (ab Mittwoch, 14 Juni, 14.15 Uhr, ZDFinfo und ab 5.00 Uhr in der ZDFmediathek) taucht tief ein in einen gigantischen, kaum zu durchschauenden Kosmos.

In sechs Folgen beschäftigt sich das Regieteam Nicolas Boucher, Michel D.T. Lam und Meredith Fowke mit der Genese derLebensmittelkonzerne, die vor durch Innovation und Technologie stark geprägt wurden. Sie haben im letzten Jahrhundert nicht nur einen unfassbaren Siegeszug hingelegt, sondern auch viele Essgewohnheiten drastisch verändert - weißgott nicht nur zum Guten. "Vor hundert Jahren gibt es nur regionale und saisonale Produkte. Auswahl und Vorrat sind begrenzt", heißt es in der ersten Episode, die den Titel "Die Eroberung des Marktes" trägt. Und nun? Gibt es "Kokoswasser in neun Geschmacksrichtungen", erklärt Historikerin Dr. Robyn Metcalfe.

"Jährlich kommen 30.000 neue Produkte auf den Lebensmittelmarkt"

Aber wie konnte es überhaupt zu einem derartigen Strukturwandel kommen? "Die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert krempelt den Lebensmittelmarkt völlig um", wird als Grund in der ersten Folge genannt. "Maschinen machen es möglich, Essen zu verarbeiten und zu verpacken." Und dank der Eisenbahn konnten die Produkte schnell geliefert werden.

"Die Industrialisierung veränderte nicht nur unser Essen, sondern auch die Landwirtschaft", erklärt Dr. Anna Zeide, "den Anbau, die Ernte, den Transport von Lebensmitteln - zuerst durchs ganze Land und dann um die Welt." Und es ging immer weiter: Die regionale Landwirtschaft und Viehzucht wurden mit der Zeit von der Massenproduktion abgelöst. Die Industrie erschuf Produkte.

Besonders der wachsende Wohlstand und die stabile Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg beeinflussten das Konsumverhalten, mit der Globalisierung nahm auch die Lebensmittelindustrie immer gigantischere Auswüchse an. Die Lebensmittelbranche ist am "Boomen", wie es in der Doku heißt. "Jährlich kommen etwa 30.000 neue Produkte" dazu. Im Jahr setzt der Weltmarkt neun Billionen Euro im Jahr um.

Ein täglicher Konkurrenzkampf

Die Filmemacher werfen auch ein Schlaglicht auf regelrechte Klassiker - wie "Campbell's Fertigsuppe", "Maggi" oder "Nutella" - Produkte, die sich bis heute großer Beliebtheit erfreuen. "Viele der bekannten Lebensmittelkonzerne wurden in den 1850er-Jahren gegründet", erklärt Historikerin Sarah Wassberg Johnson. Doch dank des richtigen Marketings und dem Transportieren eines Traditionsgefühls konnten sie über die Jahrzehnte hinweg stets mit der Konkurrenz mithalten.

Heutzutage herrscht, wie in der Dokureihe deutlich wird, ein massiver Konkurrenzkampf unter den Konzernen. Jeder möchte sich einen festen Platz in den Supermarktregalen sichern. Faktoren wie Preis und Marketing bestimmen darüber, welche Produkte auf dem Markt mithalten. "Ständig werden neue Produkte und Verkaufsstrategien für unterschiedliche Lebensweisen entwickelt", erläutert Braden Douglas, der als Marketingstratege arbeitet. Und die Werbung ist dafür da, den Bedarf hochzuhalten.

"Die Entwicklung geht ständig weiter"

Dennoch, auch das wird deutlich, können sich die Konzerne nicht auf den Erfolg ausruhen. "Lebensmittelriesen gibt es seit mehr als hundert Jahren. Sie müssen sich aber mit der Gesellschaft weiterentwickeln, Trends aufgreifen, für die Verbraucher relevant und sich selbst treu bleiben", erklärt Jo-Ann McArthur. Wie die Zukunft der globalen Industrie aussieht? Darauf geht "Eat Me!" im Laufe der Folgen genauer ein. So viel ist klar: "Die Entwicklung geht ständig weiter."

Neben diesem Format werden weitere Dokumentationen zum Thema Lebensmittel in der ZDFmediathek angeboten. So sind unter anderem auch die Beiträge "ZDFBesseresser - Sebastian Lege deckt auf", "Achtung, Essen!" und "Food Stories" abrufbar. Die Schwerpunktseite wird am Mittwoch, 7. Juni, online gehen.