Hofdame Susanne erkennt zur Halbzeit der Hofwoche, dass Bauer Dietrich-Max-Helmut nur ein guter Freund für sie ist. Bei Bauer Daniel wirbelt die Ankunft von Hofdame Valentina alles gehörig durcheinander. Auto-Fan Steffen interessiert sich scheinbar mehr für Wurst als für seine Hofdame.

Kaum, dass sich Hofdame Susanne den komplizierten Namen ihres Bauern endlich gemerkt hat, ist sie auch schon wieder weg vom Hof von Dietrich-Max-Helmut: "Du bist ein toller Typ, aber mir fehlt so ein bisschen der Funke, und es ist hier auch etwas zu einsam für mich", gibt die Pferdeliebhaberin aus Spanien dem 70-Jährigen in der aktuellen Folge von "Bauer sucht Frau" einen Korb.

Man nimmt der 61-Jährigen jedoch ab, dass sie den fröhlichen Kutscher lieb gewonnen hat - als Freund: "Das ist wirklich ein toller Mann! Die Richtige für ihn gibt es - nur die bin ich nicht", sagt Susanne. Dietrich-Max-Helmut ist ihr, Frohnatur die er ist, nicht böse: "Das muss ich akzeptieren", sagt er und rollt seiner Hofdame vorsorglich noch mal den roten Teppich aus, man weiß ja nie: "Wenn es dich irgendwann langweilt in Spanien, wenn du dann in Rente gehst, kannst du dich immer gern bei mir melden", bietet er an.

Zunächst - das verrät die Vorschau - hat aber Susannes Konkurrentin Monika noch eine Chance. Sie nimmt die Einladung des Pferdefreundes an, ihn auf dem Hof zu besuchen.

Liebe geht durch den Bauern-Magen: "Je mehr Wurst, umso besser!"

Bei Lamborghini-Fan Steffen gestaltet sich das Kennenlernen mit Bürokauffrau Susanne weiterhin zäh. Nach dem Abhol-Flop am Bahnhof essen sie ihr erstes gemeinsames Frühstück. Der gelernte Metzger legt sich die Wurst doppelt aufs Brötchen, was Susanne kurios findet: "So viel legst du dir da drauf? Ich bin sprachlos!" Steffen: "Je mehr Wurst, umso besser!" Während sie an ihrem einfach belegten Käsebrötchen kaut, versucht sie, mehr über den Bauern herauszufinden: "Wann hattest du denn das letzte Mal Ladybesuch?", fragt die 39-Jährige. Steffen antwortet einsilbig: "Bisschen länger her."

Begeisterung zeigt Steffen erst, als er seiner Hofdame zeigt, wie er Weißwürste herstellt. "Bei der Arbeit kommt er aus sich raus", freut sich Kathrin, "wenn sich das privat noch bemerkbar machen würde, wäre das von Vorteil." Wenig charmant findet sie es, dass sie beim Ausmisten mit ihren Turnschuhen knöcheltief im Kuhdung versinkt und er sich wenig hilfsbereit zeigt: "Er hat sich amüsiert, dass ich so schwer zu kämpfen hatte mit dem Mist", ärgert sie sich.

Im Einzelinterview attestiert der Bauer seiner Hofdame zwar, dass sie "gut in der Sch... gestanden hat", warme Gefühle hat Kathrin bei ihm allerdings bisher noch nicht ausgelöst: "Ein Funke ist noch nicht übersprungen", so Steffen.

Bei einem Ausflug in eine Eisdiele offenbart er sich seiner Hofdame: "Bis jetzt sind die großen Gefühle noch nicht so gekommen. Aber ich bin eher der ruhige, zurückhaltende Typ, das geht bei mir nicht so schnell." Kathrin freut sich, dass der Bauer überhaupt mal über etwas anderes als Wurst oder Kühe spricht. "Ich denke, ich gebe ihm noch eine Chance", erklärt sie.

Valentina trinkt keinen Alkohol: "Aber bier geht schon, oder?"

Bauer Daniel (26) ist vor der Ankunft seiner Hofdame Valentina ein emotionales Wrack: "Ach du Sch...!" murmelt er mantraartig vor sich hin, "das ist schon crazy!" Dann fällt ihm die Barkeeperin in die Arme, ebenso nervös wie er. Daniel ist erleichtert: "Auf einmal steht sie da, das Herz tobt, alles zittert, es war einmalig!", jubelt er.

In der gepolsterten Schaufel eines Treckers fahren die zwei zu Daniels Hof. Dort hat sich bereits die Familie als Empfangskomitee auf der Straße aufgereiht. "Es ist nicht der Normalfall, dass man gleich die Eltern kennenlernt, aber sie sind alle sehr lieb und herzlich", sagt Valentina. Daniels Oma kommentiert sofort ihr Aussehen ("So a Hübsche!"), ist aber irritiert, als sie sieht, dass die Hofdame Wasser trinkt. "Warum nur Wasser? Trinkst du denn gar keinen Alkohol?", hakt die Oma nach: Valentina erklärt, dass sie "nur ein bis zweimal im Jahr" Alkohol trinke. Die Oma ficht das nicht an: "Aber Bier geht schon, oder?"

Der Bauer präsentiert stolz sein Zuhause. Österreicherin Valentina stutzt, als sie die Hanteln und Gewichte sieht, die direkt neben dem Bett stehen: "Ich mache aktuell gar keinen Sport", sagt sie. Ob das Bett denn seine Mutter gemacht habe, fragt sie den Bauern. Der verneint und führt Valentina zu ihrem großzügigen Gästezimmer.

"Tussi" überrascht Bauern: "Das hätte ich nie erwartet!"

Kurze Zeit später belibt ihm der Mund offen stehen, als er sieht, wie Valentina zum gemeinsamen Arbeiten auf dem Feld gekleidet ist: "Das Outfit war scharf", schwärmt er über das bauchfreie Top seiner Hofdame. Valentina: "Er denkt vielleicht, 'die Tussi!', aber so bin ich halt, und ich kann auch damit gut arbeiten."

Und tatsächlich: Beim Unkrautjäten auf dem Rübenacker stellt sich Valentina sehr gut an. "Das hätte ich nie erwartet", schwärmt der Bauer, "die Valentina wirkt ja wie eine Tussi, aber die packt ordentlich an und sieht dabei noch super aus. Was will man mehr?" Auch beim Treckerfahren zeigt sich die 21-Jährige souverän. Dabei hat sie noch keinen Führerschein. Daniel ist begeistert: "Sie hat es richtig drauf!"

Ein Happy End gibt es für Milchbauer Patrick und seine Hofdame Sarina. Beide können sich eine gemeiname Zukunft vorstellen. Jungbauer Hannes ist sich mit seiner Hofdame Jenny noch nicht ganz so sicher, aber auch dieses Paar will der Liebe eine Chance geben.