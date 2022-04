Jedes Jahr zeichnen die Bundesregierung und game, Verband der deutschen Games-Branche, die besten Titel aus deutscher Produktion aus. Das beste Spiel entführt ins All.

Am Donnerstagabend wurde zum zwölften Mal der Deutsche Computerspielepreis (DCP) verliehen - und Preisgelder von 800.000 Euro ausgeschüttet. Großer Gewinner des Abends: die grafisch spektakuläre Sci-Fi-Weltraum-Ballerei "Chorus". Darin vereint mal als wackere Pilotin die Widerstandskräfte im All gegen einen dunklen Kult. Der Star ist jedoch das intelligente Raumschiff "Forsaken", das sich mit überall in der Galaxie verstreuten Upgrades mächtig aufrüsten lässt - selbst Teleportation und Telekinese sind möglich.

Entwickler Deep Silver Fishlabs und Publisher Koch Media dürfen sich über 100.000 Euro freuen. Die beiden anderen Nominierten - "Endzone - A World Apart" von Gentlymad Studios sowie "Lacuna" von DigiTales Interactive - bekamen jeweils 30.000 Euro.

Alle Gewinner im Überblick