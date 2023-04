"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi stieß in der ersten Ausgabe der neuen ProSieben-Show "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?" an seine Grenzen. Auch Reality-Star Evelyn Burdecki bekam im Duell mit "Normalo" Anna Panik.

Es ist ein nicht gänzlich unbekanntes TV-Konzept, welches den "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi am Sonntag an seine Belastungsgrenzen brachte: In der neuen ProSieben-Show "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?" (sechs Folgen, immer sonntags um 20.15 Uhr) messen sich bekannte TV-Persönlichkeiten mit ganz "normalen" Menschen in nervenaufreibenden Challenges. Ein ähnliches Konzept verfolgt seit rund zehn Jahren der Quoten-Hit "Das Duell um die Welt" mit Joko und Klaas. Llambi wurde in der Auftaktfolge zu einer frühzeitigen Kapitulation gezwungen.

Auf dem Gipfel des Großen Donnerkogels, einem Berg im österreichischen Dachsteingebirge sollten der 58-jährige Tanzsportler und sein 21 Jahre jüngerer Herausforderer Timo Beethovens Ode "An die Freude" auf einer speziellen Flöte, der sogenannten Seitlpfeife, spielen. Einziger Haken: Der Weg dorthin führte über eine 40 Meter lange, frei schwebende Seiltreppe, die über einen 600 Meter tiefen Abgrund verlief: "Ist das jetzt euer Ernst?", fragte Llambi, als er die Schlucht entdeckte: "Das ist doch ein bisschen krank, Freunde!"

Zwar begann er noch in Richtung der Leiter zu klettern, kurz vor dem Umstieg von der massiven Felswand auf die schwingende Leiter, zog er allerdings die Reißleine: "Ich mach's nicht", sagte der Team-Chef, was bei seinen prominenten Mitstreiterinnen und Mitstreitern für Fassungslosigkeit sorgte: "Wirklich? Ich kann es nicht fassen!" Llambi erklärte hinterher: "Der Kopf hat gesagt: Du gehst da nicht drauf!" Auch wenn er zugab, selbst enttäuscht zu sein. Kontrahent Timo hatte zwar ebenfalls Muffensausen, überwand seine Angst aber und sicherte seinem Team der "Celebrity Crushers" einen Punkt.

Burdecki war ratlos: "Bierathlon? Wie das Bier und dann -lon?"

Unglücklich verlief auch die Challenge von Evelyn Burdecki: Gegen die 43-jährige Sozialarbeiterin Anna sollte sie in der neu erfundenen Sportart Unterwasser-Biathlon auf Malta antreten. Die bloße Ankündigung sorgte für Fragezeichen bei dem Reality-Star: "Bierathlon? Wie das Bier und dann -lon?", fragte sie verwirrt. Beim Schießtraining an Land zeigte die 34-Jährige eine passable Leistung. Unter Wasser bekam sie beim ersten Versuch allerdings Panik: "Ich weiß nicht, ob ich das morgen packe. Das ist richtig schlimm. Ich kriege das nicht hin", jammerte sie, überwand ihre Angst und musste sich schließlich doch geschlagen geben.

Den ersten Punkt für das Promi-Team holte somit Amira Pocher, die in Italien den Ausgang aus einem Labyrinth finden und zwischendurch ein Drei-Gänge-Menü, bestehend aus Bruschetta, Spaghetti und Tiramisu, verdrücken musste. Vor Start der Challenge hatten sie und Claudia allerdings bereits reichlich Pasta gegessen: "Ich sage es euch, ich esse nie wieder Bruschetta", gab Claudia zu Protokoll: "Ich kann nicht gegen meinen Körper ankämpfen. Der wehrt sich gerade so gegen dieses Essen!" Kein Wunder also, dass sie sich letztlich geschlagen geben musste.

Nächste Woche treten Moderator Thore Schölermann, Schauspieler Wayne Carpendale und Moderator Olliver Pocher für das Promi-Team an.