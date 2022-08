Mit dem "Peter Way of Life" zum Sieg bei "The Voice of Germany"? Mark Forster strebt endlich seinen ersten Sieg in der Castingshow an. Bei den dritten Blind Auditions funktionierte seine neue Strategie vorzüglich - selbst bei einer Kandidatin, die eine unausgesprochene "The Voice"-Regel brach.

Das sechste Jahr in Folge sitzt Mark Forster nun schon auf dem roten Stuhl von "The Voice of Germany" - aber gewonnen hat er mit seinen Talenten noch nie. Das soll sich dieses Jahr ändern. "In diesem Jahr wird nichts wie immer. In diesem Jahr wird alles anders. Das wird was. Ganz bestimmt", redete Forster sich bei den dritten Blind Auditions der Show (ProSieben/SAT.1) ein. Und tatsächlich sahnte er ein Talent nach dem anderen ab...

Dabei ging es alles andere als gut los für den Hit-Sänger. Als Kevin Tschopp, der mit "Hold Me While You Wait" von Lewis Capaldi antrat, sich für Rea Garvey statt für Mark Forster entschied, konnte sich Stefanie Kloß einen Seitenhibe nicht verkneifen. Forster bewahrte aber die Ruhe: "Dieses Jahr geht alles ums Mindest. Ich habe in den Spiegel gesagt ich bin ein Gewinner. Ich werde das gewinnen!". Und er sollte Recht behalten. Sid Bader aus der Schweiz, der "I Wanna Be Like You" aus dem Dschungelbuch sang, wollten alle vier Coaches in ihr Team holen. "Du hast ja ein Lied gesungen von Balu der Bär und hast es trotzdem geschafft, dass das cool war", wunderte sich Mark Forster.

Auch Stefanie Kloß, die zugab, den Song wegen ihres Kindes derzeit ständig zu hören, war begeistert. "So eine fette, gute Laune, die du hier reingebracht hast. Ich muss hier alles in den Ring werfen", beschloss sie, griff zum Mikrofon, ging zu Sid auf die Bühne und sang für den sichtlich überforderten Schüler Zeilen wie "Do they coach you better then I can?" und "I would fight for you all night long". Sid entschied sich trotzdem für Mark Forster. "Mindset Leute, Mindset", bekräftigte der sein Erfolgsrezept. "Es läuft einfach."

Mark Forster schwört auf den "Peter Way of Life"

Einen kleinen Dämpfer für Forster gab es, als Musicaldarstellerin Leona Shijaku sich für Peter Maffay entschied. Ihr Papa hatte ihr dazu geraten. "Mark, was ist jetzt mit deinem Prinzip?", fragte Maffay. Doch Forster blieb wieder gelassen. "Mindset war gestern. Mein neues Ziel ist der Peter Way of Life", witzelte er.

Wenig später lief es dann auch wieder: Anny Ogrezeanu, die seit der Flutkatastrophe als freiwillige Helferin im Ahrtal arbeitet und "I Will Always Love You" von Whitney Houston sang, entschied sich für Team Mark. "'I Will Always Love You bei 'The Voice of Germany' singen, ist verboten, weil es zu schwer ist", kommentierte Forster zunächst. Im gleichen Atemzug relativierte er aber: "Du hast es gesungen, und es war fantastisch. Ich kann nicht glauben, dass das kein Vierer-Buzzer ist." Sein Unverständnis über Peter Maffay, der nicht gedrückt hatte, quittierte die Musiklegende wie folgt: "Ich war so angestrengt zuzuhören, dass ich den richtigen Zeitpunkt verpasst habe zu buzzern", verteidigte sich der 72-Jährige.

Auch Renee Bludau, die vor sieben Jahren schon bei "The Voice Kids" angetreten war und mit ihrer Version von Justin Biebers "Better" alle vier Coaches überzeugte, wählte Forster als Coach. "Es war vielleicht ein Vorteil, dass sie es sich schon vorher überlegt hatte", grinste Mark "Mindset" Forster.

Nach einer "Imagine"-Interpretation wird Rea Garvey emotional

Für einen nachdenklichen Moment sorgte Tammo Förster: Der 19-jährige Schüler aus Duderstadt sang "Imagine" von John Lennon, brachte alle Coaches zum Buzzern und erntete sogar Standing Ovations. Das Lied habe er bewusst ausgewählt, weil die Botschaft in die heutige Zeit passe, erläuterte Tammo. Maffay lobte ihn für seine Haltung.

Rea Garvey ging noch einen Schritt weiter und holte zu einer emotionalen Rede aus: "Ich habe das Gefühl, es ist als ältere Generation meine Pflicht, mich zu entschuldigen für die ganze Scheiße, die wir gebaut haben", sagte er. "Es ist wichtig, dass dieses Lied weiter gesungen wird - weil Hoffnung ist das einzige Ding, das wir nie aufgeben dürfen." Mit diesem flammenden Appell überzeugte er Tammo von seinem Team.

"The Voice"-Kandidatin "schlachtet" Jennifer Hudson

Forster konnte es verkraften, denn am Ende räumte er noch mal ab und holte Anja Beck-Harth in sein Team. Wenn die 55-Jährige nicht hinter dem Tresen der Familien-Metzgerei steht, macht sie seit 40 Jahren Musik und überzeugte mit einer stimmgewaltigen Interpretation von Jennifer Hudsons "And I'm Telling You I'm Going" sowohl Stefanie Kloß als auch Mark Forster.

"Anja, du hast den Song komplett geschlachtet. Du hast die Strophe zu 'ner Wurst gemacht und dann kam aber erst das Filetstückchen", bediente Forster den Metzger-Jargon. "Du hast zum Schluss den Chorus auf den Grill gepackt, gewendet und filetiert. Wollen wir uns direkt entscheiden, dass du ins Team Mark kommst?" Forsters neues Mindset scheint zu funktionieren, auch Anja entschied sich für den Käppi-Träger. Sie ist übrigens nicht die einzige aus der Familie, die dieses Jahr bei "The Voice" antritt: In der Freitagsfolge von "The Voice of Germany" steht Anjas Tochter Jenny auf der Bühne.