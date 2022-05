Nur knapp eine Woche vor Start der vierten Staffel von "Beauty & The Nerd" hat ProSieben das Format überraschend aus dem Programm geworfen. Die sechs geplanten Folgen sollen nun erst im nächsten Jahr ausgestrahlt werden.

ProSieben kickt "Beauty & The Nerd" aus dem Programm - und das nur wenige Tage vor der geplanten Ausstrahlung der ersten Folge. Wie der Sender am Montagabend auf Twitter verkündete, soll die vierte Staffel nun doch erst 2023 starten. "Wir haben uns wie alle #BeautyNerd-Fans sehr auf den Start gefreut", heißt es in dem Beitrag. "Aber wir können aus produktionstechnischen Gründen leider nicht wie geplant ab Juni senden. Wir bitten um euer Verständnis."

Die plötzliche Absage sorgte in den sozialen Medien für Spekulationen. Dass ProSieben die Sendung tatsächlich angesichts "produktionstechnischer Gründe" verschieben musste, schienen viele Nutzerinnen und Nutzer für unwahrscheinlich zu halten. "Haben Fake-Nerds mit Enttarnung gedroht?", fragte etwa ein User. Ein anderer schrieb: "Hat sich wieder ein Kleindarsteller als gefaketer Nerd reingeschlichen?"

Verschiebung wegen falscher Kandidaten?

Tatsächlich sah sich 2020 einer der Teilnehmer der Sendung mit Vorwürfen konfrontiert, sich mit falschen Angaben in die Sendung geschummelt zu haben. So sollte "Nerd" Illya - den anderen Teilnehmern zufolge - schon während der Sendung eine Freundin gehabt haben. Das widerspräche der Prämisse der Sendung, in der Liebe unerfahrene "Nerds" fit für die Zweisamkeit zu machen.

Eigentlich war ab Donnerstag, 2. Juni, die wöchentliche Primetime-Ausstrahlung von insgesamt sechs Folgen der Realityshow geplant gewesen.

Haben Fake Nerds mit Enttarnung gedroht? 😉 — Alex Ru (@AlexFRAOfficial) May 23, 2022