Biobauer Mathias Kreiss nahm 2021 an der 17. Staffel von "Bauer sucht Frau" ( RTL) teil. So wie die anderen Teilnehmer hoffte er in der Show, seine große Liebe zu finden - und das mit Erfolg. Nach einer Hofwoche kam er schließlich mit Kandidatin Sabrina Bentfeld zusammen. Trotz Startschwierigkeiten verliebten sich die beiden und verließen "Bauer sucht Frau" als Paar. Auch nach der Show waren sie weiterhin zusammen. Sabrina zog sogar zu Mathias nach Bayern. Doch jetzt kam die überraschende Nachricht: Die "Bauer sucht Frau"-Stars sind kein Paar mehr.

"Wir sind im Guten auseinandergegangen"

Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin teilte auf Instagram einen Beitrag, in dem sie die Trennung öffentlich machte. "Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir von nun an getrennte Wege gehen! Es ist sehr schade, und wir haben es uns beide anders vorgestellt. Wir sind im Guten auseinandergegangen", hieß es. Des Weiteren bat sie ihre Follower um Privatsphäre: "Wie ihr euch sicherlich denken könnt, ist es für uns beide gerade sehr sehr viel, deswegen bitten wir euch, uns in diesem Fall unsere Privatsphäre zu lassen und bitte keine Fragen zu stellen." Auch der Biobauer veröffentlichte einen Beitrag mit der gleichen Bildunterschrift. Warum sich die beiden getrennt haben, und ob Sabrina wieder in ihre Heimat zieht, ist nicht bekannt.